Verónica Castro apoya críticas negativas a La casa de las flores







23/10/2019 - 09:11:56

Quién.- Para fans de la serie La casa de las flores, la segunda temporada dejó mucho que desear y han mostrado su descontento a través de las redes sociales. Aunque Verónica Castro, protagonista de la temporada 1, no ha hecho ningún comentario al respecto, sus reacciones en redes apuntan a que coincide con el público.



La actriz, quien dio vida al personaje de Virginia de la Mora, cautivó al público mexicano al dar vida a la madre de familia disfuncional que, además, estaba llena de secretos que se fueron revelando a través de la historia.



El viernes pasado se estrenó la nueva temporada de la serie creada por Manolo Caro y el periodista español Juan Luis Tena publicó en su cuenta de Twitter su opinión sobre el nuevo contenido de Netflix.



"Anoche me quedé dormido viendo La casa de las flores 2. Insisto, me quedé viendo La casa de las flores 2. Qué sopor", escribió Tena. En respuesta, Verónica Castro reaccionó con un “like” y, no sólo eso, después empezó a seguir la cuenta del periodista.



Luego del éxito de la primera temporada, el público quedó sorprendido cuando Castro anunció que no participaría en una segunda entrega, inmediatamente se empezó a especular que tuvo conflictos contractuales con el creador de la historia.



“Yo no quería decepcionar a los fans jóvenes, pero así se dio. Estaba pactado solo aparecer en la primera parte y después me llaman para hacer algunos capítulos nada más y luego para hacer la pura voz en off. Entonces dije que así no. Es todo o es nada, ya sabes que así soy yo", explicó Verónica Castro.



Pero, pese a los cientos de comentarios críticos que posicionaron a la serie en tendencia el día de su estreno, Manolo Caro escribió un mensaje para todos aquellos que aseguran que la segunda entrega es un fracaso.



“Sería un fracaso personal si La casa de las flores no estuviera provocando estas conversaciones tan encontradas, pasionales, si fuera indiferente y queda claro que no lo es. Gracias a todos los comentarios. Muy pero muy pronto les daré nuevas noticias”, puntualizó el director.