Hijo de Camilo Sesto comparte cuál será el paradero de las cenizas de su papá







23/10/2019 - 09:09:32

Quién.- Luego de una gran controversia alrededor de su muerte, herencia y hasta sus cenizas, se reveló que los restos del cantante Camilo Sesto tendrán como último destino Alcoy, Alicante, ciudad natal del intérprete español.



Lo anterior fue confirmado por Camilo Blanes , único hijo del cantante, quien además compartió que su padre estará en la misma cripta en la que están sus abuelos, Eliseo Blanes y Joaquina Cortés.



Aunque desde los servicios funerarios, celebrados en Madrid, sus fans españoles pudieron dar el último adiós al cantante, será mañana cuando se realice un breve homenaje en el que se colocará un busto del cantante en el panteón de Alcoy, según informó Camilin, como es conocido el hijo de Sesto.



Va a estar muy bien hecho y va a quedar todo el mundo contento, la familia y todos van a quedar contentos



Blanes llevará las cenizas de su difunto padre hasta el Ayuntamiento de Alcoy, donde se colocarán en el salón de plenos, junto a un busto del cantante y varias banderas, para que los vecinos puedan despedirse.



Dicho homenaje fue postergado más de un mes dado que el hijo del cantante tuvo algunos problemas entre el testamento y controversias con el contador de su papá.



El periódico El País señala que Camilo Sesto dejó escrito en su testamento que tras ser incinerado, quería que sus cenizas estuvieran en Alcoy, su tierra natal, y que o bien se esparcieran por uno de los ríos de la ciudad alicantina o si no se guardaran en el mausoleo familiar, para descansar junto a sus padres, sin embargo, la ley española prohíbe esparcir cenizas en mares o ríos de su país.



Pero eso no es todo, ya que el Ayuntamiento de Alcoy también prepara con el consentimiento de Blanes la apertura de un museo en honor al cantante. Para ello, se donarán algunas de las pertenencias del artista como sus discos de oro, su vestuario más conocido, algunos cuadros —la pintura era una de sus aficiones— o los manuscritos de las letras de algunas de sus canciones.



Por su parte, Camilo Blanes fue nombrado como heredero universal de la fortuna de su padre y ha declarado que, por el momento, no piensa en volver a México, pues espera la salida de su nuevo álbum, en el que hasta ahora se desconoce si habrá algún tipo de homenaje a la música de su padre.