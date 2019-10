Luis Miguel hubiera cambiado un lujoso regalo de 15 años por una bici







23/10/2019 - 09:05:18

Quién.- A pesar de que en la bioserie de Luis Miguel, se revelaron detalles desconocidos de la vida del cantante, aún siguen dándose a conocer situaciones que vivió en su adolescencia. Por ejemplo, su fiesta de 15 años en la que recibió un lujoso regalo, que en realidad no era lo que él deseaba.



En una entrevista que Tatiana dio al programa La Cuchara, la cantante dio a conocer algunos detalles de la celebración.



“Nos invita la disquera a su cumpleaños en una casa que tenía en Polanco y me recuerdo de la escena, no era como una fiesta de 15 años de un niño de 15 años. Era una fiesta de adultos, llena de artistas adultos. Mujeres extravagantes, hombres poderosos. Un mariachi con el que Luis Miguel cantó casi toda la fiesta porque el papá le decía que cantará todas las canciones de ranchero”.



De pronto, en un momento que se pudo separar del mariachi con el que estaba amenizando su propia fiesta, Luis Miguel les preguntó a Lucerito y Tatiana si querían ver su regalo. Amabas dijeron que sí y ahí fue la sorpresa de la "Reina de los niños".



Fuimos a la sala y era mesa de billar gigante, con orillas de oro, incrustaciones, así muy ostentosa. Y dice él "¿cómo ven mi regalo de cumpleaños? Y yo lo único que he querido toda mi vida es una bicicleta"



En la misma entrevista, la cantante aseguró que Luis Rey era una persona muy machista, libidinoso y firme en su manera de ser, y siempre él era el protagonista antes que El Sol.



Yo sí veía mucho que él solo veía por su vida profesional y no por su vida personal. No le importaba si estaba enfermo o muerto de cansancio lo ponía a seguir cantando. El papá no dejaba mucho que nos acercáramos o que platicara mucho porque él era intocable, inalcanzable.