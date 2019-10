Morales se declara ganador, denuncia intento de golpe y llama a los movimientos sociales a movilizarse







23/10/2019 - 08:16:51

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales, se declaró ganador de las elecciones, denunció que está en proceso un golpe de Estado en Bolivia con apoyo internacional y por lo que llamó a los movimientos sociales a organizarse y movilizarse de forma pacífica para defender la democracia.



Morales, con rostro adusto, en conferencia en Palacio y a pesar de que todavía no ha terminado el conteo oficial, se declaró ganador de las elecciones, "por más de medio millón de votos".



"Denunciar ante el pueblo boliviano y al mundo entero, está en proceso un golpe de Estado, se preparó la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado (...). Quiero decir al pueblo boliviano, primero, estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia", señaló en conferencia de prensa, en la ciudad de La Paz.



Morales dijo que, frente a la violencia registrada en los últimos días, promovida por la derecha y que derivó en la quema de instituciones públicas y entes electorales, además de agresiones contra candidatos electos y la población misma, se aguantó con paciencia y humildad para evitar la confrontación.



"No hemos entrado a la confrontación y nunca vamos a entrar a la confrontación", remarcó.



Explicó que el golpe de Estado que se gesta en Bolivia comenzó con la arremetida violenta que intentó frenar el conteo de votos electorales, sin brindar la garantía necesaria al Órgano Electoral para concluir ese proceso, además de querer posesionar a un presidente ilegítimo.



Destacó que el sector campesino, cuyo voto le dio la victoria en primera vuelta en un conteo rápido que hizo el Tribunal Supremo Electoral, fue el protagonista en la recuperación de la democracia y también resistió las agresiones, internas y externas, provenientes de dictaduras militares y democracias pactadas que ahora buscan desconocer las elecciones generales.



"Entiendo la desesperación de la derecha boliviana que no quiere reconocer el voto indígena, como en el pasado que nunca han reconocido", agregó.



En ese sentido, ratificó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) esperará con respeto y paciencia los resultados finales oficiales que emita el Órgano Electoral sobre las elecciones generales del pasado domingo.



Morales también pidió a organismos y personalidades internacionales pronunciarse en defensa de la democracia, cuya consolidación le costó sangre y luto al pueblo boliviano.