El Mallku calificó al Secretario Ejecutivo de la COB como pelele del Gobierno







23/10/2019 - 07:46:55

Opinión.- El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) contestaria al Gobierno, Felipe Quispe "El Mallku", calificó este martes "pelele" del Gobierno al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, porque no defiende a los trabajadores.



"La Central Obrera Boliviana debe representar al MAS, pero hay un tal Huarachi que es el pelele del Gobierno. No defiende a los trabajadores y los mineros están viendo, dando vueltas y vueltas como las llamas rumeando las consignas: "de patria o muerte". Pero no defiende a nadie", manifestó Quispe.



El dirigente de CSUTCB contestaria se refirió al tema, después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), diera los resultados de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que generó en convulsiones porque le da la victoria al Movimiento Al Socialismo (MAS).



Aseguró que es necesario que haya convulsiones sociales debido a que el Gobierno buscó llegar hasta ese extremo. Si la población se queda tranquilo, sin hacer nada, el Gobierno actual posiblemente se quede otros cinco años más.



Por otro lado, afirmó que se sumará a las movilizaciones en defensa de la democracia, pero pidió al candidato presidencial por la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, poderse los pantalones para hacer respetar el voto.