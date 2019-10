Cívicos cruceños desconocerán nuevo mandato de Morales y posesionarán a otro Presidente







23/10/2019 - 07:42:25

La Razón- A las 22.36 de este martes empezó el paro cívico en Santa Cruz, con la demanda al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de entregar los resultados finales de las elecciones hasta el mediodía de este miércoles con el llamado a una segunda vuelta. De no cumplirse la exigencia se convocará a un cabildo nacional para desconocer el gobierno de Evo Morales y posesionar y reconocer al nuevo Presidente Constitucional de Bolivia.



No hicieron referencia en el documento aprobado el nombre de la persona a quien reconocerán como Presidente. No obstante en la mañana dijo que el binomio reconocido será el de Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, quien estaba en esa reunión.



“Damos un ultimátum hasta las 12 horas del mediodía de este miércoles al Órgano Electoral para ratificar la segunda vuelta con fecha definida, al 100% de los datos oficiales, caso contrario convocaremos a un gran cabildo para que, en unidad, el pueblo posesione y reconozca al nuevo Presidente Constitucional de Bolivia, desconociendo al binomio ilegal Evo-Álvaro, quien deberá abandonar el Palacio el 22 de enero de 2020”, establece una de las resoluciones de la noche de este martes.



El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llegó hasta la rotonda del Cristo Redentor para instalar el paro cívico en medio de una masiva participación ciudadana. Advirtió que todo el comercio deberá cerrar sus puertas y el transporte replegar sus motorizados.



Dieron un plazo hasta el mediodía de este miércoles para que el TSE presente los resultados finales de las elecciones del domingo con la convocatoria a una segunda vuelta. Si no se cumple la exigencia convocarán a un cabildo para reconocer al nuevo Presidente en reemplazo de Morales, pese a que pueda ganar las justas del domingo.



Una serie de hechos de violencia se vivieron la jornada del lunes, luego que los datos a un poco más del 90% de la transmisión preliminar de datos del ente electoral daban como ganador sin segunda vuelta a Morales, en contraposición a los resultados al 80% que abrían la posibilidad de un balotaje.