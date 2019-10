Movilizaciones: En ocho regiones del país gritan fraude y van al paro







23/10/2019 - 07:24:39

Página Siete.- El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y ocho comités cívicos resolvieron desconocer el resultado electoral que favorece al MAS y convocaron a un paro indefinido. El rechazo se da por las denuncias de un supuesto fraude tras la suspensión de la transmisión de los resultados preliminares por más de 20 horas continuas.



En conferencia de prensa, desde La Paz, en representación del Conade Julio Alvarado comunicó: “Se resuelve convocar a un paro nacional movilizado con carácter indefinido a partir de las 0:00 horas de este miércoles”. Anunció que se exigirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tome medidas cautelares sobre la base del informe de los veedores.



“Estas medidas se levantarán sólo de dos maneras posibles: una, con la declaratoria oficial de la segunda vuelta o con la anulación de las elecciones, en cuyo caso debe establecerse la fecha de una nueva elección”, manifestó el miembro del Conade Alejandro Almaraz.



Agregó que para que este nuevo proceso sea legal no debe contar con la participación del binomio Evo-Álvaro.



El diputado del MAS, Sergio Choque, pidió calma a la ciudadanía y que no acaten la convocatoria de movilizaciones. “No podemos enfrentarnos entre bolivianos”, expresó.



En Santa Cruz, el paro cívico indefinido comenzó a las 22:00 de ayer. Inicialmente se anunció que comenzaría a las 0:00 de hoy, pero en un cabildo a los pies del Cristo Redentor se determinó adelantar la medida.



“No se trata de defender a un candidato. Les dimos una alternativa a los miembros del Gobierno y el Tribunal Electoral para que hagan respetar el voto en estas elecciones. Dijimos que nunca más íbamos a respetar una fraudulenta imposición”, manifestó el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.



El cívico advirtió que si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no resuelve ir a la segunda vuelta, en dos días proclamarán como presidente al candidato opositor más votado, el cual es Carlos Mesa.



La Cámara Agropecuaria del Oriente y el comité cívico de Roboré emitieron pronunciamientos de apoyo a las determinaciones de los cívicos cruceños. Desde ayer, los pobladores de Roboré instalaron un bloqueo en la ruta bioceánica y la vía férrea.



En la mañana de ayer, la conferencia de prensa convocada por el Comité Pro Santa Cruz contó con la presencia de candidatos opositores como Óscar Ortiz, Gustavo Pedraza y Chi Hyun Chung, además de líderes cívicos de La Paz, Cochabamba, Potosí y Tarija, entre otros.



Entre las intervenciones más aclamadas de los invitados del interior estuvo la del presidente del comité Cívico Potosinista, Marco Pumari.



“Quiero mandar un saludo al pueblo cruceño que va a demostrar nuevamente su firmeza. El saludo que le damos al pueblo cruceño es de otro pueblo rebelde y digno, que es Potosí”, señaló y arrancó la ovación de los presentes, quienes exclamaron: “¡Potosí!, ¡Potosí!”, en medio de aplausos intensos del público.



Los cívicos de esta región determinaron retomar el paro indefinido en defensa de las regalías del litio y añadieron a la movilización la defensa de la democracia. En asamblea, acordaron exigir la renuncia de los vocales del TSE y de los vocales departamentales.



En Cochabamba un multitudinario cabildo realizado en la Plaza de las Banderas determinó ayer acatar la convocatoria al paro indefinido. “A partir de mañana (hoy) tenemos que estar en las calles iniciando el paro nacional, que será indefinido”, se exclamó desde la testera.



La jornada en el Llajta terminó con enfrentamientos entre policías y manifestantes que se dirigían a las instalaciones del tribunal departamental. Ayer por la mañana también se registró el ataque a la sede de la Federación del Trópico de Cochabamba y algunas casas de campaña del oficialismo.



Mientras que, en el sur del país, el representante del Comité Cívico de Chuquisaca, Rodrigo Echalar, anunció que se determinó declarar paro general e indefinida en la región. En Tarija una asamblea en la plaza Luis de Fuentes decidió sumarse al paro indefinido desde hoy, también se anunció una marcha.



El comité cívico de Yacuiba respaldó las medida de presión y anunció además el cierre de fronteras hacia Argentina y Paraguay. Todas las movilizaciones rechazan los resultados presentados por el órgano electoral.



El comité cívico ad hoc de Oruro determinó convocar al paro cívico indefinido desde ayer en la tarde. Entre otras medidas de presión, resolvieron marchas y bloqueos hasta lograr la anulación de los comicios generales.



Luego de multitudinarias marchas en Trinidad y Riberalta (Beni) se determinó acatar el paro indefinido. En Pando, la convocatoria no fue analizada, pero la vigilia en el tribunal electoral se mantiene.