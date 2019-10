Al 96.79% y 6 departamentos al 100% se perfila segunda vuelta







23/10/2019 - 02:35:43

La Paz.- A las 02.19 de este miércoles, los resultados oficiales preliminares del TSE, colocaban a Evo Morales y Carlos Mesa al filo para ir a un segunda vuelta electoral.



Hasta esa hora 33.442 actas fueron computadas (96,78%) de un total de 34.555 actas y 6,288,840 votos emitidos.



Los resultados daban cuenta que Evo Morales se imponía con el 46.49% y un total de 2,780,966 votos. Mientras que Carlos Mesa obtenía 37,01% con 2.213,616 votos.



La diferencia entre el primero y el segundo en porcentajes es de 9,48%

y en votos 567.350 a favor del primero. Si no hubiera variación en estos resultados se daría paso a una segunda vuelta electoral al no haber logrado Morales una diferencia de 10% con Mesa.



Hasta el momento, 6 departamentos cerraron al 100%, La Paz, Tarija, Santa Cruz, Pando, Cochabamba y Oruro. Chuquisaca se paró en 70.35%, Potosí en 75,75% y Beni declaró cuarto intermedio con 99,69% de actas escrutadas. 4 mesas repetirán la votación, que ya no influirán para nada en el resultado final.



En los departamentos al 100% Morales se impone en Pando, Cochabamba, La Paz y Oruro, Mesa en Santa Cruz y Tarija. Los resultados son los siguientes:



Santa Cruz

Evo Morales 34,76%

Carlos Mesa 46,84%



Tarija

Evo Morales 40,02%

Carlos Mesa 42,42%



Pando

Evo Morales 44,29%

Carlos Mesa 40,22%



La Paz

Evo Morales 53,16%

Carlos Mesa 29,83%



Cochabamba

Evo Morales 57,52%

Carlos Mesa 32,21%



Oruro

Evo Morales 48,08%

Carlos Mesa 32,96%



El conteo rápido del TREP al final no fue rápido y en la recta final marchaba paralelo a los datos oficiales, acrecentando las dudas de los partidos opositores y de la ciudadanía que se volcó a las calles de todo el país a manifestar su protesta.



La ley establece que, para definir una victoria sin balotaje, el candidato puntero debe tener 50% más 1 de los votos, o al menos 40 % con una diferencia de 10 % sobre el rival más cercano. Con ese panorama numérico, el 15 de diciembre tendría que haber segunda vuelta.