FBF suspende fecha 17 del Clausura por tensión tras elecciones







23/10/2019 - 00:25:08

El Día.- La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) decidió este martes aplazar la decimoséptima jornada del torneo Clausura de la división profesional, por la coyuntura tensa existente en el país a la espera de los resultados de las elecciones generales.



La Comisión Técnica de la División Profesional informó en una nota dirigida al Comité Técnico de la federación que acordó en una reunión en Santa Cruz por unanimidad la suspensión de la fecha 17, en pos de velar por la "integridad de los clubes" bolivianos "por la actualidad y los posibles conflictos que se presentaran en el país".



Antes de conocerse esta decisión, uno de los primeros clubes en pronunciarse en este sentido fue el Bolívar de La Paz, que decidió no viajar a Potosí, donde debía enfrentarse este miércoles con el Real Potosí, "debido a los hechos de conocimiento público".



La Academia paceña señaló que iba a coordinar con los dirigentes del lila potosino para suspender el encuentro.



Potosí fue una de las ciudades donde el lunes en la noche hubo fuertes manifestaciones en contra de un posible fraude para evitar una segunda vuelta entre el presidente boliviano, Evo Morales, y el candidato opositor Carlos Mesa, tras las elecciones del domingo.



Estas protestas violentas se desencadenaron por la difusión repentina por parte del órgano electoral de un conteo provisional preliminar, no oficial, que daba a Morales la victoria en primera vuelta, pese a que el domingo se había detenido cuando apuntaba a una segunda con el exmandatario Mesa.



Varias organizaciones cívicas han llamado a partir de este miércoles a un paro en protesta por lo que consideran un intento de fraude del tribunal a favor de la candidatura a la reelección de Evo Morales.



Por su parte, organizaciones afines al presidente también han convocado movilizaciones para defender un hipotético triunfo del mandatario en primera vuelta.



La ley electoral da la victoria al candidato con al menos el 50 por ciento de los votos, o con el 40 y diez puntos de ventaja sobre el segundo, pero de no alcanzar esos porcentajes, los dos más votados van a segunda vuelta, que en este caso sería en diciembre.