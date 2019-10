Albarracín desde el hospital: Ni se atrevan a enfrentarse con el pueblo boliviano







22/10/2019 - 19:44:53

Erbol.- Desde su cama de hospital, el exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, pidió al Gobierno y al Órgano Electoral que devuelvan la democracia al pueblo y les advirtió que no se atrevan a enfrentarse con el pueblo boliviano.



“Devuélvannos la democracia; ni se atrevan a enfrentarse con el pueblo boliviano”, advirtió el miembro del Comité Nacional en Defensa de la Democracia (CONADE).



El activista cuestionó al gobernante MAS: “¿Cuál es el temor de someterse a una segunda vuelta electoral?”



El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) aseveró que está dispuesto a seguir luchando por la libertad del pueblo y la democracia en Bolivia.



Respecto a los anuncios de movilizaciones del CONALCAM, la autoridad universitaria observó que “no podemos comparar los más de cuatro millones de bolivianos” que se han movilizado en los cabildos con algunos “sicarios sindicales”.



En ese sentido recalcó que “han habido seis cabildos de presencia multitudinaria”.



Albarracín ve que el oficialismo y el Órgano Electoral “están insultando la inteligencia del pueblo y le están robando su voto”.



Denuncia que su agresión no fue circunstancial



Por otro lado, el exdefensor brindó detalles respecto a la fuerte agresión que sufrió en la cabeza el pasado lunes en las afueras de un hotel paceño donde se instaló el cómputo del TSE.



En primera instancia considera que ha sido un error policial. “Sacaron sus chisguetes y nos rociaron en el rostro”, relató.



En segunda instancia, tras la gasificación, Albarracín sufrió una fuerte agresión y aseguró: “la persona que me ha golpeado no es circunstancial”.



Reveló que en la agresión en su cabeza faltó menos de un milímetro para que el golpe llegue al hueso, según le advirtieron los médicos.