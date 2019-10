Alcalde de Tarija propone repetir elecciones presidenciales por falta de credibilidad







22/10/2019 - 15:22:36

El País.- Ante las protestas e incidentes que se dieron a lo largo y ancho de toda Bolivia, contra la falta de credibilidad en el conteo de votos por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ante dudas razonables tanto de la población boliviana como de organismos internacionales, el alcalde de Tarija, Rodrigo Paz, propone repetir las elecciones presidenciales.



“Creemos que a nivel presidencial es factible el considerar, y proponemos, de que si esto continúa de esta manera y no hay una credibilidad en el TSE, las elecciones presidenciales deberían repetirse, porque evidentemente que no se está teniendo la credibilidad necesaria y las dudas son razonables, además que los diferentes departamentos están expresando su molestia en cuanto a los resultados presidenciables”, declaró el Alcalde tarijeño.



Para Paz, quien indicó que los actores políticos y sociales tarijeños, tienen una responsabilidad democrática para con Tarija y la provincia Cercado, y siendo evidente que Tarija, al igual que gran parte de al población boliviana, se encuentra enojada por cierto resultados en los anuncios que se han dado en el tribunal electoral nacional, aseguró que el árbitro delas elecciones, el TSE, actuó de mala manera en la transparencia de la información del conteo de votos.



“Está claro que nadie cree en el árbitro, que es el TSE, y sobre aquellos anuncios que da; toda la población tiene dudas, inclusive hay dudas a nivel internacional, la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha dictaminado una duda razonable sobre el funcionamiento del árbitro qué no está jugando con las reglas claras, utiliza reglas para unos de una forma y para otros de otra manera”, resaltó Paz.



Al finalizar sus declaraciones, Paz pidió a la población tarijeña evitar la violencia y hechos vandálicos al momento de realizar su protesta, siendo estas acciones totalmente erradas para una sociedad que está luchando por la democracia y la libertad.



“Para pacificar el país, para darle la tranquilidad, para evitar actos de violencia que no corresponden al Estado de Derecho, le pido a la ciudadanía tarijeña que generen las protestas que deban generar pero siempre en el ámbito de la no violencia, porque defender a Tarija es defender a la democracia y defender a la democracia es defender a Tarija, pero siempre dentro del ámbito y la concordancia de nuestra cultura democrática autonómica que tenemos como región”, finalizó.