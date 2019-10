Fuerzas Armadas no permitirán la insurgencia en el país





22/10/2019 - 12:54:54

La Hora.- Con el cambio de parte de la cúpula militar, desde la semana pasada las Fuerzas Armadas tiene una nueva directiva cuyo objetivo concreto es “afrontar la insurgencia en el país”, aseguró el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.



Durante el minuto cívico, que se cumplió en el Campo de Marte de La Recoleta (Quito), Jarrín presentó al nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Luis Lara; y al comandante del Ejército, Luis Altamirano.



El Ministro no especificó los motivos de los cambios, pero sí se refirió a la serie manifestaciones, protestas y actos vandálicos que vivió el país, y cómo los enfrentó el personal de las Fuerzas Armadas: “Una tropa que en esta última jornada supo demostrar con sus oficiales, con sus mandos en los diferentes niveles, que hubo disciplina, coraje y cohesión”.



Para Jarrín, el nivel de profesionalismo militar es lo que permitió que no se rompiera el orden constitucional, en momentos en que se ha hablado de grupos ilegales internacionales no estatales, de crimen organizado transnacional, de narcotráfico, y de otros grupos que solo les interesa sus beneficios en contra del Estado. A los que se han unidos saboteadores, delincuentes, grupos oportunistas que quieren llegar a la desestabilización democrática, incluyendo a anarquistas que les interesa el caos para aprovecharse de la situación.



“Más sorprendente es que autoridades de los gobiernos seccionales no solamente apoyen, (sino que) lideren el cometimiento de actos de sabotaje como es el sistema hidrocarburífero”. Agregó que con el Estado de Excepción, la normativa vigente solo permite a las Fuerzas Armadas dar apoyo a la Policía, sin que exista un concepto de seguridad nacional.



Respaldo



Los especialistas en seguridad y en temas militares, coronel (sp) Mario Pazmiño y Lautaro Ojeda, destacaron el profesionalismo de las Fuerzas Armadas, pues a pesar de todas las circunstancias –concordaron- actuaron con mesura a pesar de que estaban respaldados inclusive por el Estado de Excepción y el toque de queda.



Pazmiño agregó que las características de violencia y vandalismo que se vivieron esos días, son atribuibles a los sistemas de inteligencia a los que recurre Cuba y Venezuela. “Son operaciones de inteligencia para generar caos e incertidumbre”, dijo. (HCR)



Leyes represadas



El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dijo que es necesaria la reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas, después de haber pasado una década en la que sufrió un resquebrajamiento interno. Es por eso que pidió, una vez más, a la Asamblea que tramite y apruebe la Ley de Defensa Nacional, la de Seguridad Pública y del Estado, la de Seguridad Marítima, y la de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas. “Hace más de un año están en la Asamblea, las prioridades son diferentes, pero hemos cumplido con nuestra responsabilidad”, dijo.