Gustavo Pedraza: No hay que permitir que el fraude se consume





22/10/2019 - 12:52:57

Santa Cruz.- “No hay que permitir que se consume un fraude. Hay que estar vigilante hay que estar protestando para que nuestro voto se respete. Esa es una decisión de los cabildos y hay que hacer que se respete” expresó el candidato vicepresidencial de Comunidad Ciudadana Gustavo Pedraza durante una entrevista con la red televisiva ATB.



Pedraza manifestó que “que el fraude está consumado en los datos del TRED. Lo hemos dicho. El conteo rápido se detuvo por 24 horas. Un conteo rápido tiene que ser continuo, porque si no, deja de ser conteo rápido. Entonces, cuando se detiene el domingo a las 19:40, inmediatamente entró bajo sospecha. Se reanuda el conteo rápido 24 horas después, y nos muestra datos invertidos en cuanto a tendencia de los que tenía el día anterior. El domingo la tendencia era a que la diferencia esté alrededor de 5 puntos e ingresaba a la etapa final”.



“Sin embargo —continuó Pedraza— 24 horas después, de una manera inexplicable —incluso lo dice la OEA— se para el conteo rápido y cuando se reanuda aparece una diferencia de más de diez puntos. Eso no lo cree nadie. Es un método que se utiliza en varios países donde se han hecho fraudes. Es un método tradicional. Se cae el sistema, hay apagón de luz; se detiene el conteo y ahí entra la modificación de los datos, que es lo que han hecho y el fraude se consuma y el candidato aparece en la televisión anunciando su victoria en la primera vuelta. Es una receta; es una metodología que usan los gobiernos autoritarios en América Latina y que Evo Morales está replicando rigurosamente en Bolivia”.



El candidato vicepresidencial de CC agregó que “lo que no sabe Evo Morales o no ha calculado es que ha encontrado un pueblo enfurecido porque se burló del voto popular el 21 de febrero de 2016. Entonces la gente estaba desprevenida, pero en tres años la gente ha tomado precaución, se ha movilizado, ha expresado su indignación y el cabildo del 4 de octubre ha tomado la decisión de resistir un fraude, porque es ilegítimo, abusivo desconocer el voto de la ciudadanía”.



En torno a la legitimidad del cabildo como institución, Pedraza explicó que “es una institución reconocida por la Constitución Política del Estado, que lo reconoce como un campo democrático donde la gente decide. El cabildo del 4 de octubre y los de los días sucesivos en La Paz, Cochabamba, Tarija, son instituciones como grandes asambleas del pueblo y sus decisiones son legales, son constitucionales y no hay nada contra la ley. Una decisión del cabildo del cuatro de octubre en Santa Cruz fue que se defienda el voto. Nadie está transgrediendo la ley al obedecer al cabildo, quienes la violan son los que están gobernando. Lo han hecho el 21 de febrero. La protesta en las calles es legítima; es legal”.



Al ser consultado sobre cómo se puede desconocer los resultados de las elecciones y no caer en la ilegalidad, Pedraza sostuvo que “lo que está haciendo el Tribunal Electoral es manipular datos, y proporcionar datos que no son ciertos., Así lo hacen los dictadores. Así se consolidan las dictaduras en África, en Centroamérica y nosotros estamos en esa ruta. Evo Morales ha dado un salto al vacío para consolidar un gobierno autoritario. El camino de Venezuela tenía estos hitos. Estamos rumbo a ese camino porque el dictador ha consumado el fraude y el momento que hay una ruptura de la legalidad, la gente se rebela…”.



Al explicar los objetivos de las medidas de presión explicó que solamente se busca “el respeto al voto popular, y que se vaya la segunda vuelta. El jefe de observadores de la OEA ha dado una declaración anoche. Incluso estaban elaborando recomendaciones para la segunda vuelta. Pero como lo dijeron, inexplicablemente hay un cambio 24 horas después. No somos nosotros únicamente, es también la gente que ha venido de la OEA y otras organizaciones internacionales que vinieron a observar estas elecciones”.



Finalmente, Pedraza convocó a quienes votaron en las urnas, para que defiendan su voto de manera pacífica en las calles.