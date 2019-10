Oposición venezolana pide volver a tomar las calles







22/10/2019 - 11:52:06

VOA.- Ante la continuación de la crisis política y social que atraviesa Venezuela, dirigentes opositores instaron a la ciudadanía a participar en una gran movilización en la capital del país este jueves 24 de octubre.



Tras el reciente asesinato del dirigente social Edmundo “Pipo” Rada, y lo que consideran como la agudización de la crisis de los servicios públicos en el país, dirigentes de la oposición venezolana anunciaron este lunes su respaldo a las convocatorias realizadas por el presidente interino de la nación, Juan Guaidó, a marchar.



“Esta convocatoria es para ratificar, para decirle a Venezuela que tenemos que mantenernos en la calle, que las acciones de calle no terminan y que la presión debe ser tanto externa, como lo ha sido hasta hoy, pero también interna”, aseguró la diputada Elimar Díaz a la Voz de América.



La convocatoria de este jueves es específicamente en solidaridad con el estado Zulia, fronterizo con Colombia y uno de los que más ha sufrido la carencia de los servicios básicos, específicamente de electricidad.



El diputado por Zulia, Juan Pablo Guanipa, aseguró la semana pasada que: “vamos a ver la solidaridad del pueblo venezolano con un estado que tanto le ha dado al país”.



Detalló que en Caracas la convocatoria es a partir de las 10:00 a.m. en la plaza Francisco de Miranda, al este de la ciudad, y que Guaidó visitará el estado ese día.



Para este martes 22 y miércoles 23 de octubre, los profesores también llamaron a un paro de 48 horas en busca de reivindicaciones salariales, al que se unieron los profesores universitarios.



Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la UCV, realizó el anuncio este lunes en una conferencia de prensa.



"Esta acción del sector universitario tiene como finalidad fortalecer la lucha de todos los sectores gremiales y sindicales dado el deterioro en las condiciones de vida y de trabajo que están sufriendo toda la población venezolana", indicó Márquez.



Además, este fin de semana, desde un mitin en Valencia, estado Carabobo, ubicado en el centro-norte del país, Guaidó hizo un llamado a sus seguidores para manifestar el próximo 16 de noviembre.



“Yo sé que han sufrido demasiado. Lo hemos hecho juntos y por eso el próximo 16 de noviembre (...) vayamos todos a las calles de Venezuela”, indicó el líder opositor.



Por su parte, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, indicó que a pesar de lo que calificó como “llamados a la violencia”, “Venezuela no se rinde.”



“Ellos han salido, han llamado a la violencia, han inventado cualquier cantidad de cosas para que nuestro pueblo, el pueblo venezolano, se rinda”, indicó Cabello.



El funcionario además indicó que la denominada revolución bolivariana continuará levantando las banderas de los que llamó como "pueblos libres, antiimperialistas”.