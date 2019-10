Cabello anuncia que se abrirá una investigación contra Guaidó por los bonos PDVSA 2020







22/10/2019 - 10:49:58

RT.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que se abrirá una investigación contra el diputado opositor Juan Guaidó "y sus amigos", por los manejos del Bono PDVSA 2020.



"Después que ellos [la oposición] declararon ilegales los bonos, EE.UU. autoproclamó a Guaidó como presidente, y entonces la AN aprobó el pago de los intereses de estos bonos, que ellos mismos habían declarado ilegales, solo para que los amigos de Guaidó se quedaran con este dinero: 71.600.000 dólares", denunció Cabello.



Por esa razón, el también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente dio por ciertas las investigaciones que presuntamente ha emprendido el Buró Federal de Investigaciones (FBI) contra Guaidó por el manejo de esos papeles. "Aquí en Venezuela nosotros también la estamos abriendo", agregó.



En esa misma línea, el dirigente socialista recalcó la incoherencia de que la semana pasada la Asamblea Nacional (AN) volviera a declarar la ilegalidad de los bonos: "¿cómo van a declarar ilegal algo que ya habían declarado ilegal? ¿Será que van a cobrar otros intereses? ¿No les bastó robarse Citgo?", ironizó.



Para Cabello, es evidente que el Gobierno de EE.UU. está descontento con el manejo de los recursos asignados a la oposición: "la primera plata que les dio, la supuesta ayuda humanitaria desde Colombia, se perdió. La gastaron en cualquier cosa menos en los objetivos gringos. Por eso no nos extraña que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) abra una investigación", insistió.



Los denominados bonos PDVSA 2020, cuyos intereses ascienden a los 913 millones de dólares, deben cancelarse a finales del mes de octubre.



El 50,1% de las acciones de Citgo Petroleum Corporation sirven de garantía de estos papeles, por lo que sus poseedores también podrían reclamar muy pronto la propiedad de los activos de la filial de PDVSA en EE.UU.



La presunta investigación del FBI



Según fuentes judiciales anónimas citadas por el medio venezolano Últimas Noticias, el FBI tendría en sus manos una supuesta plantilla de cómo fueron otorgados los pagos a los inversores que adquirieron los bonos PDVSA 2020.



En este aparente listado estarían algunos dirigentes del partido de derecha Voluntad Popular, entre ellos Leopoldo López y Juan Guaidó, quienes supuestamente usarían testaferros para cobrar las ganancias.



Según el citado diario, la agencia de investigación correspondiente al Departamento de Justicia norteamericano ha hecho seguimiento a los bienes adquiridos por los "tenedores políticos" de los bonos, tanto en Europa como en suelo estadounidense.



Las investigaciones se habrían iniciado por una solicitud de inversionistas privados de JP Morgan, considerada la primera institución bancaria de EE.UU.