Chile: Gobierno cifra en 15 los fallecidos en tres días de estado de emergencia







22/10/2019 - 10:21:16

La Nación.- Un total de 15 personas fallecidas es el saldo que hasta ahora han dejados los diversos incidentes ocurridos en las regiones que están bajo estado de emergencia debido a la crisis social que estalló a fines de la semana pasada con los destrozos e incendios en 80 estaciones de metro.



Sin ahondar en detalles, la autoridad dijo que de ellas, 11 corresponden a la Región Metropolitana, “todos ellos asociados a quemas y saqueos principalmente en el comercio”.



Se trata de dos personas en San Bernardo, cinco en Renca, uno en Quinta Normal, una en Santiago y dos en La Pintana.



A ellos se suman otros cuatro fallecidos en lo que va de estos “hechos de violencia innecesaria”. Uno en La Serena y otro en Coquimbo, uno en Talcahuano, atropellado, y uno anoche en la Ruta 5 Sur.



Ubilla añadió que la jornada del lunes hubo 42 marchas. “Hoy día en Chile se pueden manifestar, lo que no se puede hacer es ocupar una legítima aspiración y transformarlo en saqueo y atentar contra la propiedad pública y privada. Lamentablemente, en algunos casos de estas marchas se desprendieron grupos violentistas”.



Asimismo, acotó, que también se produjeron ayer 27 intentos de corte de la Ruta 5 Sur y 5 Norte. “Grupos organizados lograron cortar la ruta por minutos o en algunos casos por más tiempo”.



En cuanto a detenciones, el Gobierno cuantificó en 2.643 las personas aprendidas por diversos delitos en el marco de la situación de crisis.



“Creo que las ciudades del país han tenido un comportamiento de mayor normalidad. Las ciudades están recuperando su normalidad, y como nos corresponde a nosotros, decir que las fuerzas de orden y seguridad, las fuerzas armadas, van a seguir trabajando para brindar seguridad. Esperamos que se siga condenando a estas personas que usan la violencia a fin de lograr delincuencia pura y dura para reivindicar causas que nada justifican”, señaló.



El subsecretario afirmó que frente a este escenario “las Fuerzas Armadas y de Carabineros no están sobrepasados… hemos avanzado en dar tranquilidad a distintas ciudades del país”, dice Ubilla y agrega que aún no hay normalidad.



“Dos cosas, lo primero la normalización. Estamos frente a un estado de excepción que el Presidente ha decretado en distintas regiones. Estamos viviendo una situación de anormalidad, se ha producido dado que delincuentes han generado un cuadro que han llevado a la necesidad de decretar estado de emergencia”.



“La disminución se produce en la RM, pasando de 117 a 41. Pero no sólo disminuye, sino que cambia el foco de los hechos de violencia”.



“En cuanto a los hechos graves de violencia se observa, si comparo el informe de las 8 de la mañan de ayer, considerando que ambos casos las últimas 24 horas, hay una disminución significativa de hechos de violencia. Ayer informamos 350 y en las últimas 24 se han producido 255 hechos de violencia grave”.



BALANCE DEL EJÉRCITO



El general y jefe de las FFAA en estado de emergencia, Javier Iturriaga, informó que anoche se registraron 932 detenidos en las distintas manifestaciones que se produjeron durante el toque de queda. Sin embargo, calificó la noche como tranquila.



“En general estuvo tranquila anoche. A partir de las 22 o 23 horas, había muy poco movimiento salvo casos aislados de personas que definitivamente no entienden nada. Pero la ciudad durmió tranquila, solo unos hechos menores que producen los delincuentes de siempre”, señaló.



Consultado sobre eventuales hechos de violencia militar, respondió que “sé que hay videos circulando donde mucha gente trata de exacerbar y acusarnos de una violencia desmedida, los controles de toque de queda son para proteger a la gran masa de los chilenos que quieren vivir en paz. El llamado es que no se resistan, que no provoquen”.



Además, informó que en la Región Metropolitana están desplegados 20 mil efectivos de Fuerzas Armadas y de Orden que cubren más de 120 puntos críticos de los servicios de utilidad pública, almacenamientos de alimentación y transporte público.