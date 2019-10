El Clausura entra a una seguidilla de seis fechas en 20 días







22/10/2019 - 08:03:51

La Razón.- A 10 fechas para la finalización del campeonato Clausura de la División Profesional, Wilstermann y Bolívar son los líderes y afrontan desde el miércoles una seguidilla de seis partidos en 20 días en la pugna por el título. De acuerdo con el rol de partidos, de la fecha 17 a la 22 se disputarán cotejos entre miércoles y domingo, sin pausas.



Después del vigesimosegundo capítulo habrá un leve receso entre el 12 y el 22 de noviembre, en ese periodo la selección boliviana encarará su preparación para jugar partidos amistosos de la Fecha FIFA.



El viacrucis comenzará el miércoles cuando arranque la jornada 17 en la que los líderes jugarán de visitante. La Academia chocará en Potosí frente Real, el miércoles, y el Aviador enfrentará a Always Ready en El Alto un día después.



En 16 episodios del torneo Wilstermann manda en la tabla de posiciones con 36 puntos a tres de Bolívar; sus escoltas no pierden la esperanza de alcanzarlos. The Strongest marcha tercero con 29, Nacional y San José asoman con 27 y Always acopia 25 en el sexto lugar.