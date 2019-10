Fuertes, el homenaje a los héroes de garra atigrada







22/10/2019 - 08:02:21

El Diario.- Es el año 1934, frente a un territorio árido y desolado, un grupo de 500 hombres, entre jugadores y dirigentes de The Strongest, cambiaron la pelota por las armas para pelear en el campo de batalla. La ofensiva se desarrolló en Cañada Esperanza, pero el nombre fue sustituido por Cañada Strongest en virtud a los valientes hombres del equipo paceño que participaron en ella.



Este pasaje de la Guerra del Chaco (1932 – 1935) inspiró la película boliviana “Fuertes”, dirigida por Oscar Salazar y Franco Traverso y que desde el jueves 17 ya se exhibe en diferentes salas de cine del país.



“Hacía cortometrajes en mi tiempo libre hasta que mi amigo Franco Traverso me propuso hacer una película de Cañada Strongest. Lo consideré como una oportunidad de mucho potencial para contar una historia linda y singular y, al mismo tiempo, realizar algo grande que nunca se hizo en el país. Me animé a soñar y me arriesgué”, cuenta el director de la cinta, Óscar Salazar, quien se considera stronguista desde la cuna.



Salazar comenta que conocía la historia del Tigre gracias a la herencia de su familia y a medida que fue trabajando en la película encontró cosas maravillosas que lo hicieron sentir más orgulloso de su equipo.



“Vengo de una familia de tradición stronguista, desde mi bisabuela que fue una de las primeras dirigentes femeninas del club, Matilde Ascarrunz Aliaga; mi abuela y mi tía abuela, las hermanas Frías (Sofía y Elena), que fueron figuras del equipo de basquetbol. Así que tuve una base importante en cuanto a la institución y su historia”, expresa el director de la película.



Un aspecto que la producción cuidó a detalle fue el de los accesorios deportivos: las poleras de manga larga con cordones a la altura del pecho, las botas de fútbol y los balones de cuero artesanales. Para ello, se hizo una investigación histórica deportiva y otra militar y se las complementó con datos de diferentes historiadores para mostrar la Guerra del Chaco desde una perspectiva amplia y no así como un documental.



Además, el actor principal del largometraje Mariano Velasco, que es interpretado por Christian Martínez, es un futbolista que llegó a jugar en la pre profesional del Tigre pero al final no quedó en el primer plantel. “En estos tiempos los entrenadores no apuestan por los nuevos jóvenes y prefieren cuidar la pega antes que promocionar talento”, lamenta Salazar y añade que se hizo un casting con personas que sepan jugar ya que se trata de una película de fútbol.



Para el cineasta paceño, el hecho de que cientos de hombres de un mismo club hayan dado su vida por el país es algo que no debe olvidarse nunca. “¡Uf, es un orgullo! Yo creo que el nombre tiene mucho que ver en la persona, en este caso con la institución. The Strongest quiere decir ‘el más fuerte’ y está en nuestra esencia y genética desde que fuimos fundados en la Plaza Murillo. Pienso que por eso el stronguista es tan apasionado, constantemente siguiendo los resultados deportivos, nos guste o no, pero siempre fieles”, asevera.



El director no duda en afirmar que la gesta de los jugadores y dirigentes del año 1932 hasta 1935 responde a esa genética y a ese espíritu del club. “Han sido consecuentes con la esencia de The Strongest, por eso quisimos contar una historia linda de una guerra muy triste, mostrando un ejército boliviano de héroes lindos por fuera y por dentro”, dice.



La acogida de la película por parte de la hinchada superó las expectativas del equipo de producción. Encontrar todas las funciones y salas colmadas, ver gente que se pone de pie y aplaude y, en algunos casos, escuchar el legendario grito de “Warikasaya k’alatakaya” frente a la pantalla, demuestran el cariño y orgullo de los atigrados hacia su club y llenan de emoción a Salazar.



“Esta película hará que muchas personas se den cuenta de lo que son y verán que en realidad su club es otro y no el que pensaban”, manifiesta.



Los hinchas que deseen adquirir las legendarias camisetas que se usaron en el rodaje, las pelotas de cuero hechas a mano y los pines conmemorativos, pueden hacerlo a través de la página www.superticket.bo. Más adelante, estarán disponibles los botines vintage.