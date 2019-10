Omar Morales se perderá el partido ante Always Ready





22/10/2019 - 08:00:59

Los Tiempos.- El lateral derecho de Wilstermann Omar Morales será baja para la visita a Always Ready, este jueves en El Alto, en el partido correspondiente a la fecha 17 del torneo Clausura.



Morales terminó con un pequeño desgarro en la parte posterior de la pierna derecha en el cotejo ante Real Potosí, disputado el viernes pasado.



El jugador ese día volvía a las canchas como titular después de 19 meses de su segunda operación y 26 meses tras la primera cirugía en la rodilla derecha.



Afortunadamente para él y el equipo aviador, la lesión del viernes no tuvo nada que ver con la rodilla, pero si requiere de unos días para su completa recuperación.



El galeno de Wilstermann, Alex Antezana, explicó que el desgarro está cerrado en un 90% y que el jugador hoy puede incorporarse al trabajo con el resto del grupo.



Aunque la recuperación va viento en popa, no se lo quiere forzar, motivo por el que Antezana señaló que trabajan para que el jugador llegue al 100% para el cotejo ante Destroyers, que se disputará este domingo 27 de octubre, en el Félix Capriles, desde las 17:15.



Entre tanto, en el caso del volante mixto Carlos Melgar, que retornó de la convocatoria a la selección con un esguince de primer grado en el tobillo izquierdo, el traumatólogo informó que el jugador podría ser tomado en cuenta para el cotejo ante Always Ready.



El jugador ya empezó a realizar trabajos con el equipo, pero será nuevamente evaluado previo al viaje a La Paz.



En el caso del volante izquierdo Juan Pablo Aponte, que después del cotejo ante Real Potosí, presentaba una contractura, ayer ya trabajó con normalidad con el equipo.



Quien desarrolló ayer trabajo de fisioterapia fue el marcador central Edward Zenteno, pero su ausencia ante Always Ready no será por lesión, sino porque está suspendido por haber acumulado cinco tarjetas amarillas. Zenteno volverá ante Destroyers.



MISMO ESQUEMA QUE ANTE BOLÍVAR



El estratega aviador, Cristian Díaz, empezó ayer a delinear el posible once titular para la visita al plantel Millonario el jueves.



De acuerdo al trabajo que realizó ayer Wilstermann, podría presentar un esquema de 5-3-2 tal como lo hizo ante Bolívar, partido del que estuvo a punto ganar las tres unidades.



Ayer Díaz probó con: Arnaldo Giménez; Sebastián Galindo, Ismael Benegas, Jorge Ortiz, Juan Pablo Aponte, Óscar Vaca; Fernando Saucedo, Leonel Justiniano, Cristian Chávez; Gilbert Álvarez y Serginho.