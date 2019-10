Zeballos: Es un lujo que no juegue alguien con 200 goles en su carrera





22/10/2019 - 07:59:10

Diez.- “Siempre es especial un partido contra Blooming, por mi pasado en Oriente Petrolero”, así arranca la entrevista Pablo Zeballos, que no ha tenido continuidad en Royal Pari, que este miércoles (20:00) jugará contra la academia celeste en Montero.



El paraguayo, de 33 años y que tiene un recorrido por varios países (Paraguay, Bolivia, México, Rusia, Brasil, Ecuador, Colombia y Catar), afirmó que no está lesionado, y que sino no fue tomado en cuenta en el empate contra Destroyers (1-1), el sábado, fue por decisión técnica del profesor Francisco Maturana.



“Siempre respeto la decisión de los entrenadores, pero siempre digo que es un lujo que no juegue alguien con 200 goles en su carrera”, afirmó Zeballos, que ni siquiera fue convocado en el anterior el encuentro.



De los más de 200 goles que tiene Zeballos, 27 tantos los marcó en sus dos etapas en Oriente. La última de ellas anotó 11 en el Clausura de 2018. Luego en el primer semestre de este año estuvo en recuperación de una lesión.



Desde su llegada a Royal solo anotó un gol y fue en la cuarta fecha del Clausura 2019. En esa ocasión salió del banco de suplentes para acabar como figura en el triunfo por 3-1 contra Blooming.



En 16 fechas de este Clausura, Zeballos solo jugó los 90 minutos en la derrota de visitante frente a Always Ready por 3-2.