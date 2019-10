Abogado de Villegas no sabe si la federación apelará al TAS





22/10/2019 - 07:57:49

Página Siete.- La defensa legal de Eduardo Villegas, ex director técnico de la Selección boliviana, aún no tiene conocimiento de ninguna documentación oficial sobre una posible apelación que realizará la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que se mostró contraria a pagar los 147 mil dólares que dictaminó el Tribunal de Resolución de Disputas, el pasado 4 de octubre.



El abogado del entrenador cochabambino, Luis Cabrera, explicó ayer que de acuerdo con el fallo que hizo conocer el TRD, la entidad federativa tiene un plazo de 30 días para cancelar el monto anteriormente citado como parte de una indemnización, bono de presentación de la Copa América y gastos de alquileres de vivienda de los integrantes de su cuerpo técnico.



La FBF sostuvo en su momento que “en sujeción a la normativa vigente y a las instancias pertinentes, acudirá ante las mismas a objeto de que se respeten y restituyan nuestros derechos”, ya que consideraba una falta de congruencia en el fallo.



“La FBF nos demandó para rescindir el contrato, ahora ellos quieren apelar y nosotros consideramos contradictorio, ya que ganan la demanda y la quieren apelar”, mencionó Cabrera.



A la federación le queda por delante acudir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), para intentar revertir la medida y evitar de esa forma el pago de los 147 mil dólares.



“Desconocemos a la fecha si ellos ya han presentado algo al TAS, ya que no es un trámite sencillo y mucho menos barato debido a que se realiza una serie de pagos. Si acuden a ese tribunal nos comunicarán en su momento para que tomemos parte de la defensa y mostremos nuestros alegatos”, dijo Cabrera.



Este medio se contactó con la abogada Carola Téllez, del cuerpo legal que tiene la FBF; sin embargo, evitó dar cualquier tipo de declaraciones y se limitó a mencionar que “es un tema reservado que sólo puede ser tocado por el presidente (César Salinas) o su comité ejecutivo”.



Un proceso en el TAS podría demandar aproximadamente entre seis y ocho meses; sin embargo, se pudo establecer que si vuelve a salir favorable a Villegas, el monto que deba cancelar la FBF será mayor por los perjuicios y mantenimiento de valores que costará llevar a cabo el respectivo proceso en ese tribunal.



“De momento nosotros estamos esperando que nos paguen de acuerdo a la resolución del TRD. Si no lo hacen, ellos se harán pasibles a sanciones que están contempladas en la normativa de la FIFA y de la propia FBF”, aseguró Cabrera.