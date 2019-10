Cochabamba ya es segundo productor piscícola del país







22/10/2019 - 07:51:54

Los Tiempos.- Con una producción de 3.621 toneladas de carne de pescado por año, Cochabamba es el segundo productor piscícola del país. En sólo nueve años la producción se incrementó en 1.300 por ciento, informó el técnico de Fondo Nacional de Desarrollo Integral (Fonadin), Guillermo Sánchez.



La producción de 3.621 toneladas de pescado en 2018 ha generado 12.934.290 de dólares para los productores. Chapare tiene en sus cinco municipios 3.000 productores y 5.000 estanques.



Santa Cruz es el principal productor piscícola del país. Le sigue Cochabamba y el tercero es Beni.



En 2000 el departamento sólo producía 40 toneladas de pescado, pero la cifra subió a 280 en 2010, a 2.237 en 2015, a 2.477 en 2016 y a 3.276 en 2017, informó Sánchez.



La piscicultura se ha incrementado por el apoyo e inversión del Gobierno nacional y el esfuerzo y la inversión de los productores. La producción es consumida por el mercado local, pero además se envía a Santa Cruz, Sucre y recientemente se comenzó a llevar a La Paz. “Los productores además han mejorado su alimentación”, dijo Sánchez.



Según el Ministerio de Desarrollo Rural, en 2016 el consumo de pescado en el país fue de 3,8 kilos por persona al año, cuando 10 años antes no superaba el 1,8. La recomendación de la FAO de consumo de carne de pescado mínimo es de 12 kilos per cápita.



“El consumo de carne de pescado ha crecido. Desde Sacaba hasta Vinto se han abierto muchos restaurantes de venta de pescado a la parrilla. Ya la gente consume el tambaquí a la parrilla”, dijo Sánchez.



La oferta está representada por el 8,8 por ciento de la producción acuícola y el 42,1 por ciento de extracción pesquera. El 49,1 por ciento es por importaciones de Argentina, Chile, Perú, Brasil y países asiáticos, indicó el técnico.



El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras plantea promover la producción nacional a 15 mil toneladas por año, además de incrementar el consumo de pescado per cápita a 5,2 kilos por año.



En cofinanciamiento con las alcaldías del trópico de Cochabamba, el Fonadin ejecutó varios proyectos, uno de los cuales es la excavación de 867 estanques (1.000 metros cuadrados de espejo de agua); dotación de semilla (alevines de tambaqui), y dotación de insumos y capacitación en manejo de piscigranjas.



Sánchez explicó que 98 por ciento de cultivo de peces en el trópico es de tambaquí, pero también hay una prueba experimental con surubí.



Puerto Villarroel fue el primer municipio en incursionar en el cultivo de peces en el trópico y ahora es el principal productor piscícola de la región.