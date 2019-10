Empresas comerciales extienden sus servicios a las tiendas en línea







22/10/2019 - 07:48:40

El Deber.- El internet, sin lugar a dudas, se ha convertido en un medio en el cual los negocios sí o sí deben tener presencia para ganar mayor visibilidad. Pero en la actualidad, sobre todo para las empresas que venden productos a través de tiendas físicas, tener un simple portal ya no basta, precisan de una tienda en línea.



Por esa razón, es que cada vez más compañías en el mundo y en Bolivia están transformando sus webs en bazares digitales. Un ejemplo reciente de firmas nacionales que han dado ese paso son Materiales y Tiendas Dismac.



El primer negocio, que oferta material de oficina, escolar, artístico, entre otros productos, decidió incursionar en junio de este año en el comercio ‘online’, según Cristina Paz, ejecutiva de materiales.com.bo, para facilitarle la vida a los consumidores.



“Muchas veces necesitamos algún producto y cuando vamos a buscarlo el local está cerrado o no da factura, no tiene cambio, no tiene el producto que necesitamos o éste no está en buen estado. Pero ahora, las empresas y los padres de familia pueden contar con una tienda (en línea) que tiene todo lo que precisan”, dijo Paz.



Por su parte, Dismac recientemente lanzó su tienda virtual con el propósito de satisfacer los nuevos hábitos de consumo de las personas. Su jefa de marketing, Eliete Malpartida, explicó que hace dos años identificaron la oportunidad de aprovechar este medio para seguir mejorando la experiencia de compra de los clientes.



“Trabajamos cuidadosamente en el desarrollo de la plataforma con empresas que cumplen con estándares internacionales y de esta manera tuvimos el mejor resultado: trasladar una tienda física a nuestro portal sin distinción alguna”, sostuvo Malpartida.



Si bien Dismac es uno de los casos más recientes de marcas locales que han lanzado su tienda virtual, otras como Multicenter disponen de esa alternativa desde hace un par de años.



Stefan Postey, retail manager de Multicenter, indicó que existen estudios que muestran que el segundo canal de comunicación más consumido en Bolivia, después de la televisión, es el internet. “Si nuestro consumidor está en este medio, nosotros tenemos que estar ahí para darle lo que está buscando”, manifestó.



A decir de Postey, la comodidad, el alance y accesibilidad que brinda el ecommerce es una gran ventaja, puesto que mucha gente trabaja todo el día y no tiene tiempo para realizar compras; sin embargo, cuando llegan de noche a sus casas pueden hacerlo en multicenter.com.bo



Así como Multicenter, Farmacorp es otra de las marcas locales que tiene experiencia en el comercio electrónico. “Farmacorp es una empresa que tiene dentro de su filosofía la innovación, somos un retail omnicanal y trabajamos permanentemente para llegar a nuestro cliente donde nos busque física o virtualmente. Eso forma parte de nuestra razón de ser”, dijo Gabriel Crespo, director de marketing de la compañía.



Por eso, según Crespo, lanzaron al mercado Farmacorp Digital, que además de ser una plataforma de ecommerce, es una de servicios, de comunicación comercial y contenido, y de ventas al servicio de sus clientes.



Aceptación de la propuesta



A decir de Postey, en Bolivia todavía no existe una cultura sólida de comercio electrónico, ya que las personas tienen cierto miedo a comprar por un canal que todavía les es desconocido.



Sin embargo; según Postey, las empresas tienen que enseñarle a los consumidores cómo funciona este canal, y explicarle que es confiable y cuáles son los beneficios. “Es una gran ventaja poder comprar online, permite realizar transacciones a los clientes las 24 horas del día, los siete días de la semana desde cualquier lugar donde estén”, indicó.



Por su parte, Crespo explicó que los clientes han recibido de forma positiva su propuesta, no solo porque encuentran los productos que prefieren con la calidad, garantía y precio conveniente, sino que además completan la oferta con contenido de relevancia sobre salud y vida sana (Revista Digital Buen Vivir y Farmacorp Channel).



Así como la propuesta de la cadena de farmacias ha sido bien recibida, la de materiales.com.bo también es del agrado de las personas. Según Paz, el servicio de envío sin recargo, la amplia oferta de productos y la información clara con respecto a los precios, son los elementos que los diferencian.



En tanto, Malpartida señaló que el objetivo de www.dismac.com.bo es completar la experiencia de compra de sus clientes, con una sucursal de Dismac ‘abierta’ las 24 horas del día.



Inclinación de las empresas



De acuerdo con Sergio Hinojosa, gerente comercial de Marca&Mercado Corporación sin Límites, firma que diseña tiendas en línea, el interés de las empresas nacionales por contar con este canal de ventas ha crecido.



A decir de Hinojosa, las tiendas virtuales tienen que ser intuitivas y ‘robustas’ para soportar el tráfico de usuarios. En cuanto al tiempo que lleva diseñar una, según el ejecutivo, fluctúa entre los 30 días y varios meses, dependiendo de la cifra de artículos que se ofertarán.



La inversión requerida también depende de este factor, señaló Hinojosa. Para implementar una tienda pequeña (unos 50 ítems) se tiene que destinar entre $us 1.000 y $us 1.500, para una mediana (unos 500 productos) desde $us 5.000 y para una grande (con más de 5.000 artículos) entre $us 15.000 y $us 20.000.



Por su parte, el presidente de Síntesis, Jorge Kuljis, dijo que el interés de las empresas por sumar tiendas electrónicas crece en función a la demanda del nuevo consumidor digital que desea una experiencia de compra disponible en todo momento.