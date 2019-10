Los ciudadanos se organizan en redes y llaman a vigilias







22/10/2019 - 07:39:40

Págima Siete.- En diferentes ciudades del país, la población se organiza por las redes sociales para defender el voto y llaman a sus contactos a participar en vigilias para evitar el “fraude electoral”, ante las sospechas alimentadas por el hallazgo de material electoral en manos de privados en las últimas jornadas.



“Reto a todos mis contactos a publicar un screenshot (captura de pantalla) del acta de su mesa. Ayudemos a contrarrestar este fraude electoral”, es uno de los mensajes que circula en las redes sociales para organizar a la ciudadanía a cuidar su voto ante el temor de una distorsión en los resultados de los comicios.



Como ese mensaje, otros llaman a comparar las fotografías tomadas durante el control ciudadano en las elecciones del pasado domingo, con aquellas que fueron transmitidas al Órgano Electoral Plurinacional (OEP).



“Yo he seguido el procedimiento, tomé fotografía al resultado de todas las mesas de mi recinto y ahora me estoy organizando con algunos amigos y vecinos para cotejar que las actas hayan sido transmitidas correctamente”, explicó a Página Siete Jorge Bustamante, un votante de la Circunscripción 8, de La Paz.



El entrevistado señaló que para este cometido creó un grupo de WhatsApp, en el que los participantes pueden comparar las fotografías de las actas con las capturas disponibles en el sitio web https://trep.oep.org.bo/listaMesas.html.



Hasta la tarde de ayer, los participantes del grupo no detectaron irregularidades en las actas que revisaron. “Por el momento no hemos encontrado inconsistencias entre las actas y las fotografías que tenemos, pero estamos atentos”, agregó.



Asimismo, otros usuarios de las redes sociales convocaron a sus contactos a acudir a las vigilias en puertas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tribunales electorales departamentales (TED) y los centros de cómputo en las capitales de departamento, para evitar que se consuma el fraude electoral que temen.



“Defendamos nuestro voto, acude a la vigilia en puertas del TSE en la plaza Abaroa, para hacer que se sienta nuestro reclamo”, se detalla en una de las publicaciones en Facebook, compartida ayer por la tarde.



Otras vigilias fueron convocadas para la noche de ayer en los centros de cómputo de votos en diferentes departamentos.



La noche del domingo, dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) denunciaron que encontraron numerosas maletas electorales en un domicilio particular, que el TED regional aseguró que guardaba en una vivienda que tiene alquilada.



Más tarde hubo más denuncias de personas que tenían en su poder material electoral, lo que causó la indignación de la gente que teme que haya fraude.