El TREP, la incertidumbre y la violencia empañan el escrutinio







22/10/2019 - 07:21:25

El País.- Mientras la tensión crecía y la violencia se presentía en diferentes puntos del país, sobre todo en aquellos departamentos y municipios en los que iba apareciendo material electoral en lugares inexplicables, el Tribunal Supremo Electoral decidió echar más leña al fuego y reactivar el sistema de la Transmisión Rápida de Actas, que quedó congelado el domingo a las 19.40 con el 84 por ciento de las actas transmitidas y un 7 por ciento de diferencia, que parecía garantizar la segunda vuelta entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y Comunidad Ciudadana (CC).



Ahí se quedó durante toda la jornada, mientras los vocales del Tribunal Supremo Electoral ensayaban argumentos como que no se podían utilizar los dos sistemas de transmisión (TREP y Cómputo oficial) al mismo tiempo, y por eso lo habían dejado ahí, en la incertidumbre, pese a las críticas generales de los organizamos internacionales. Pero de repente, casi 24 horas después, se reactivó dejando a Evo Morales a 10,14 décimas de Mesa, la distancia suficiente, sustentada en el voto en el exterior, que dejaba sin posibilidades de segunda vuelta.



En paralelo corría el cómputo oficial, también en la página del Tribunal Supremo Electoral, que pasada la medianoche seguía registrando un empate técnico a 42% entre CC (41,83%) y el MAS (42,73%) con el 64,28% de las actas ya escrutadas oficialmente. El dilema matemático estaba servido, pues para abrir una brecha de diez puntos que señalaba el TREP se debían superar casi el 70% en las mesas restantes.



A esa hora las colas se acumulaban en los surtidores de Cochabamba, los universitarios se arremolinaban en las puertas de los Tribunales Electorales Departamentales; los fuegos empezaban a aparecer, también los vidrios rotos, también las gasificaciones por parte de la policía, y las filas en los surtidores, y la cabeza abierta de Waldo Albarracín tras una pedrada. También los problemas en Potosí, donde se incendió el Tribunal Electoral obligando incluso a algunas personas atrapadas en el interior a saltar desde el segundo piso.



El silencio del Gobierno



Desde el domingo, el presidente Evo Morales convocó a defender el voto rural, y no tardaron en secundarle diferentes dirigentes del partido y de los movimientos sociales, incluso con amenazas expresas.



La Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) convocó el lunes a sus direcciones departamentales, militantes y población en general a defender la democracia y los votos de los trabajadores del campo ante el «ataque mediático y político de la derecha dirigida por el imperio que trata de desestabilizar los gobiernos progresistas de la región», según recoge la Agencia Bolivia de Información (ABI)



«Se instruye a las direcciones departamentales, direcciones regionales, seccionales y distritales de los nueve departamentos, militancia del MAS-IPSP y pueblo en general en coordinación con las organizaciones sociales y jóvenes, a movilizarse para defender la democracia y los votos de los trabajadores del campo y la ciudad del pueblo boliviano en todo el territorio nacional en legítima defensa de nuestros derechos constitucionales y políticos», señala el instructivo hecho público.



Sí habló el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, que advirtió el lunes por la noche que convocar a la violencia y confrontación puede derivar en responsabilidades no sólo jurídicas sino políticas en los candidatos que no permiten el desarrollo de conteo de las actas electorales en los diferentes distritos del país.



«Habrá una responsabilidad política de quienes pretenden llevarnos a un escenario de confrontación, aquí ser demócrata significa permitir que la población boliviana se exprese y respete los resultados de esa decisión colectiva y soberana (…) No corresponde convocar a la violencia y la confrontación, esa no es una actitud democrática», dijo en conferencia de prensa.



Romero recalcó que jurídicamente las responsabilidades son personales en cuanto a quienes materializan hechos de violencia y a quienes promueven esos hechos – una afirmación que recuerda a los sucesos de Venezuela –



En relación a la convocatoria del candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, de salir a las calles con el argumento de defender el voto y desconociendo los resultados, dijo que, «nadie tiene derecho a interrumpir ese proceso, la democracia es sufragar y contabilizar transparentemente la votación».



Llamados a la calma, y reiteraciones



La mayoría de los Tribunales Electorales Departamentales, ratificaron que continuarían con el conteo toda la noche para poder dar cuanto antes los resultados oficiales. El lunes solo terminaron Tarija y Pando. Todos ellos pidieron calma y dejar hacer el trabajo pertinente, pero ninguno pudo explicar lo sucedido con el TREP y su falta de coherencia con el cómputo oficial.



Mientras tanto, Carlos Mesa llamó a vigilar el escrutinio y líderes opositores como Oscar Ortiz (BDN) y Chi Hyun Chung (PDC), ratificaron su intención de apoyar a Carlos Mesa en una segunda vuelta y citaron el informe de la OEA – una institución cuestionada desde que su secretario general, Luis Almagro, llegó a Bolivia y respaldó la candidatura de Morales – que abiertamente cuestiona el cómputo – pues consideran una alteración de una tendencia irreversible ya al 83% del conteo – así como el uso abusivo de recursos públicos en la campaña-



Por otro lado, el Comité Cívico de Santa Cruz convocó un paro cívico indefinido desde este martes 22 de octubre, y diferentes universidades del país también decidieron suspender las clases.



Resultados



En estas condiciones, lo de menos parecen ser los resultados finales, pero aun con datos provisionales, cambió ligeramente el panorama, pues el MAS consolidó una mayoría simple tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados según los datos del TREP.



Concretamente, el MAS suma un total de 66 diputados frente a los 51 que suma Comunidad Ciudadana, cinco de Bolivia Dice No y 8 que suma el Partido Demócrata Cristiano. Los feudos del MAS son La Paz (17), Santa Cruz (11) y Cochabamba (12), además de sumar los siete diputados indígenas de circunscripciones especiales.



Comunidad Ciudadana suma más en Santa Cruz, con 13 y gana también en Beni y Tarija, donde suma cuatro de cada uno. El Partido Demócrata Cristiano rasca tres en Santa Cruz y uno en el resto, menos en Chuquisaca, Beni y Pando, mientras que Bolivia Dice No suma tres en Santa Cruz y dos en Beni.



En cuanto a senadores, el MAS suma 19 mientras que CC suma 16 y Bolivia Dice No uno solo en el Beni.



Las claves del conteo, y las incógnitas



Los márgenes de la hipotética victoria del MAS por más de diez puntos se está sustentando en el voto exterior, a pesar de ser menor que en anteriores ocasiones. La pestaña “Bolivia” del conteo rápido TREP seguía dando un margen de 9,33 a las 00.17 de este martes (46,4% del MAS frente a 37,07% de CC), sin embargo la ventana “mundo”, donde se suma con el padrón de residentes en el exterior y que llega a 341.001 empadronados, la distancia suma a 10,11% a la misma hora de este martes.



En el extranjero, ya con el 96% de las actas verificadas, el MAS suma un 60,35% de los votos frente a los 26,73% que suma Comunidad Ciudadana, y aunque el porcentaje es menor que en 2014, donde pasó del 70%, el MAS suma más de 115.000 votos pos los 51.000 de Carlos Mesa.



Otro antecedente a tener en cuenta es lo que sucederá con los votos de aquellos partidos que pierdan la sigla. Si bien algunos de ellos han discrepado de esta posibilidad, asegurando que la Ley de Partidos abrió un periodo transicional nuevo para ellos, la Ley Electoral 026 prevé la pérdida de personerías.



En 2014, aquellos partidos que no lograron sostener la sigla, también perdieron sus diputados uninominales. Es el caso del MSM en La Paz. Esa acción sirvió para que el MAS consolidara sus dos tercios en la Asamblea.



Por otro lado, en las elecciones subnacionales de 2015, en Chuquisaca, el hoy gobernador Esteban Urquizu (MAS) eludió la segunda vuelta contra Damián Condori (Chuquisaca Somos Todos)al anular los votos del Frente Revolucionario de Izquierda que no alcanzó el mínimo exigido por Ley. En esa operación se ampliaron los márgenes de votación para el voto mayoritario, beneficiando así a Urquizu, al ampliar el porcentaje sobre voto válido.



En esta ocasión, son cinco las agrupaciones que no están logrando sostener un tres por ciento de la votación nacional que les permita salvar la sigla: UCS de Víctor Hugo Cárdenas; MNR de Virginio Lema; MTS de Félix Patzi; PAN Bol de Ruth Nina y FPV de Israel Rodríguez.



En esta ocasión y entre las cinco siglas están sumando un 3,41%, que puede ser igualmente decisivo en función de las decisiones que tome, una vez más, el Tribunal Supremo Electoral.