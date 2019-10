Denuncias de fraude: Se desata la violencia en las calles de Bolivia contra el TSE







22/10/2019 - 00:18:06

La Paz.- El conteo rápido suspendido el domingo y reactivado este lunes dando la victoria en primera vuelta a Evo Morales, ha desatado en varias ciudades del país violencia y confrontación que ha puesto al país bajo tensión y temor.



Miles de personas tomaron las calles de varios departamentos de Bolivia en los que tras conocer los últimos resultados de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) del Tribunal Supremo Electoral, que da una ventaja superior al 10% del MAS sobre Comunidad Ciudadana (CC), tomaron y quemaron instalaciones del Organo Electoral.



Dos instalaciones de TSD en Potosí y Sucre fueron quemados por la gente que logró superar a los policías que no pudieron hacer nada ante la superioridad numérica de los manifestantes.



COCHABAMBA



En Cochabamba, la masiva concentración de ciudadanos comenzó en la plaza de Las Banderas y recorrió por el centro de la ciudad hasta llegar al campo ferial, donde se enfrentó a la Policía.



Tras esos disturbios, la Policía tuvo que evacuar a los funcionarios del TED y suspender el trabajo de recuento de votos en el departamento.



CHUQUISACA



Gases lacrimógenos y fuego se apoderaron de las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) Chuquisaca, donde el cómputo de las elecciones generales de ayer, domingo, permanece suspendido sin ningún anuncio oficial sobre cuándo se reanudará.



Miles de manifestantes, autoconvocados en su mayoría por redes sociales, se dieron cita afuera de las oficinas del TED desde las 18:30, exigiendo transparencia en el conteo de los votos de las elecciones.



Aproximadamente una hora después, los movilizados rompieron las barreras ubicadas en cada esquina de la cuadra en la que están ubicadas las oficinas del TED y protestaron en la puerta y posteriormente le prendieron fuego al edificio.



TARIJA



En esta ciudad, la gente ingresó hasta el Tribunal Electoral Departamental para sacar las actas de las elecciones generales y quemarlas en la calle provocando pánico en la población.



Luego se proceder a quemar las actas en las puertas del TED, la multitud se trasladó hasta una de las casas de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS), ubicada en la esquina de la plaza principal donde provocaron destrozos y quemas, para seguir hasta la sede del MAS de Cercado en el barrio San Roque donde igual destrozaron lo que encontraron a su paso pasadas las 22h00.



PANDO



En Cobija, Pando, la gente tomó las instalaciones del tribunal electoral departamental y prendió fuego a una parte de sus instalaciones.



POTOSÍ



En Potosí también se suspendió el cómputo de votos después de una presión ciudadana encabezada por el Comité Cívico Potosinista.



En la Villa Imperial se realizó una marcha en horas de la noche. En esta participaron centenares de personas que fueron convocadas por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo).



"Democracia, sí; dictadura, no", era una de las consignas que gritaban los participantes de la marcha.



Los ánimos están enardecidos, y pese a que la policía desplegó más de un centenar de efectivos a la ciudad de Potosí, los manifestantes lograron hacerlos retroceder y quemar la infraestructura del Tribunal Electoral Departamental.



BENI



Trinidad policías tuvieron que dispersar a simpatizantes de plataformas del 21F que intentaron tomar las instalaciones del TED local



LA PAZ



Las protestas en el Tribunal Supremo de La Paz por parte de diferentes activistas, militantes de Comunidad Ciudadana y otros defensores del voto han ingresado en una fase de violencia. El rector de la UMSA, Waldo Albarracín, fue golpeado, pero indicó que no cejaría en la protesta para garantizar un conteo limpio.



La tensión entre ambas partes duró más de cuatro horas. Durante ese tiempo se registraron de enfrentamientos en tres oportunidades.



Con el paso de las horas, los protestantes se lanzaban palos y botellas. Asimismo, algunos de los militantes de CC intentaron ingresar, de acuerdo con un reporte de Bolivisión. Por ello, la Policía gasificó al menos tres veces y reforzó la presencia militar en la avenida Arce; sin embargo, las protestas continuaron hasta esta noche.



SANTA CRUZ



Tras una convocatoria realizada por el Comité Cívico pro Santa Cruz en defensa del voto, cientos de personas se concentraron este lunes en las puertas de la Expocruz, donde el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz instaló su centro de cómputo de las actas electorales de la votación de las elecciones presidenciales.



Los manifestantes exigen transparencia y denuncian un posible fraude electoral.



El grupo Delta de la Policía, acompañado del carro Neptuno, acudió al lugar para intervenir en caso de ser necesario. Sin embargo, los ánimos fueron apaciguados y no hubo enfrentamientos.



TOMAN YPFB EN CAMIRI



En la ciudad de Camiri también se produjeron enfrentamientos entre la policía la gente que tomó las instalaciones de YPFB.



Los uniformados tuvieron que hacer uso de gases lacrimógenos para dispersar a la gente que hasta la medianoche seguía tomada.