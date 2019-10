Romero: Convocar a la violencia y confrontación puede derivar en responsabilidades no sólo jurídicas





21/10/2019 - 23:04:58

Santa Cruz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, advirtió el lunes por la noche que convocar a la violencia y confrontación puede derivar en responsabilidades no sólo jurídicas sino políticas en los candidatos que no permiten el desarrollo de conteo de las actas electorales en los diferentes distritos del país.



"Habrá una responsabilidad política de quienes pretenden llevarnos a un escenario de confrontación, aquí ser demócrata significa permitir que la población boliviana se exprese y respete los resultados de esa decisión colectiva y soberana (...) No corresponde convocar a la violencia y la confrontación, esa no es una actitud democrática", dijo en conferencia de prensa.



Romero recalcó que jurídicamente las responsabilidades son personales en cuanto a quienes materializan hechos de violencia y a quienes promueven esos hechos.



En relación a la convocatoria del candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, de salir a las calles con el argumento de defender el voto y desconociendo los resultados, dijo que, "nadie tiene derecho a interrumpir ese proceso, la democracia es sufragar y contabilizar transparentemente la votación".



El titular de Gobierno instó a que, si alguien tiene alguna observación sobre un acta, tiene los procedimientos establecidos por la Ley Electoral para pedir que pueda ser revisada y corroborada.



"La democracia consiste en permitir que se finalice el cómputo de las actas de los votos del escrutinio a través de la cual se ha manifestado el pueblo boliviano", acotó.



La autoridad recordó que el rol de la Policía es preservar cada centro de cómputo en el marco de lo que requiera el Órgano Electoral Plurinacional que es un ente que ejerce su propio poder de manera independiente dentro de la composición del Estado.