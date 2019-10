Carlos Mesa: No vamos a reconocer esos resultados





21/10/2019 - 20:47:23

Correo del Sur.- El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, dijo este lunes que desconocerá los resultados actualizados por el sistema de transmisión rápida de actas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que en las últimas horas amplió la brecha entre él y Evo Morales, descartando una segunda vuelta.



En un contacto con los periodistas desde el centro de cómputo del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Mesa dijo que no “vamos a reconocer esos resultados” y aseguró que confía en que la “ciudadanía no va a aceptar este resultado tergiversado y amañado” al hacer referencia a lo dispuesto por los cabildos realizados hace unas semanas en distintas ciudades.



“Los cabildos adelantaron lo que se ha producido (…) desconocieron este fraude escandaloso”, afirmó según la transmisión de Radio Santa Cruz.



Asimismo dijo que espera un pronunciamiento de los organismos internacionales que tuvieron sus misiones en el país, al aseverar que el TREP “se ha convertido en un instrumento para robarle la elección, no a Carlos Mesa, sino al pueblo boliviano”.



ACUSA AL TSE DE OCULTAR RESULTADOS ELECTORALES



La Razón.- “Esta manipulación lo que está tratando es de bloquear completamente la segunda vuelta y nosotros lo queremos denunciar”, denunció en conferencia de prensa.



Dijo que conoce que el TSE ya cuenta con los datos del TREP al 100% y que estos confirman una segunda vuelta en coincidencia con el conteo rápido realizado por la empresa Viaciencia y la fundación Jubileo, por lo que insistió en que lo único que justifica que no se publiquen es un intento de ajuste de estos datos en favor del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).



“A medida que se van abriendo las posibilidades de manipulación nos podrían llevar a una situación prácticamente inaceptable para la democracia”, advirtió, para luego insistir en su llamado a una “movilización democrática” en defensa del voto a los militantes de su alianza, a los movimientos cívicos y a los partidos de la oposición.



Recordó que el TREP fue financiado en parte por la Unión Europea , por lo que exigió un pronunciamiento de los países miembros y además aseguró que tiene conocimiento de que algunas naciones ya hicieron conocer su preocupación por este hecho.