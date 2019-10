Tribunal Electoral de La Paz acusa a ciudadanos de vandalismo y suspende cómputo







21/10/2019 - 20:22:07

Erbol.- En medio de descontento y protestas de ciudadanos que encontraron material electoral, el Tribunal Departamental Electoral (TED) de La Paz decidió suspender el cómputo de votos, porque considera que no hay garantías de seguridad tras hechos que considera vandálicos de parte de ciudadanos.



Durante este lunes, se registró incidentes en las avenidas Panamá y Landaeta, donde ciudadanos encontraron papeletas y maletas electorales, lo cual generó la suspicacia por un eventual fraude.



El TED, en un pronunciamiento a cargo del vocal Juan Pablo Torrez, calificó estos hechos como de violencia.



Dijo que en la avenida Panamá se “amotinaron” un grupo de más o menos unas 30 personas, que han decomisado el material electoral que estaba rumbo al Tribunal para hacer el cómputo departamental de resultados.



También se refirió a lo ocurrido en la Landaeta, a donde la vocal Marianela Revollo se presentó para apaciguar la situación.



Torrez aseveró que la vocal fue tomada como rehén, junto a unos 10 funcionarios del TED, por lo cual se pidió la asistencia de la fuerza pública para un rescate.



Paralelamente, grupo del MAS y de Comunidad Ciudadana se movilizan cerca al Ex Radisson, donde el TSE lleva adelante su cómputo. Existen tensión y gritos cruzados, mientras la Policía se puso en medio para evitar confrontación.



Para el TED, el objetivo de esa concentración “en teoría de destruir este centro cómputo de resultados”.



“Así también se están intentando tomar las oficinas del colegio de arquitectos que era el sitio evento al que habíamos contratado para el funcionamiento de nuestro personal electoral”, agregó Torrez.



Ante esa situación el TED decidió instruir a su personal, que todavía se encontraba en tránsito para entregar las maletas electorales y los sobres de seguridad, que se repliegue en tanto no se garantizan las condiciones de seguridad.



“Consecuentemente, en tanto no se garantizan las condiciones de seguridad de las personas que estamos en este espacio para el cómputo departamental de resultados, esta Sala ha decidido suspender temporalmente, ha decidido declarar un cuarto intermedio en el cómputo departamental de resultados”, agregó.



Asimismo, anunció que el TED ha decidido presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público contra los presuntos autores de estos hechos, que calificó de “vandálicos”.