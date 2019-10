Guaidó: No lucho por el poder, sino por darle dignidad a los venezolanos





21/10/2019 - 12:47:00

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó este domingo 20 de octubre que no se trata de una pugna por el poder, sino de una lucha de poder vivir con dignidad, de poder recuperar la normalidad, reconstruir la República, una lucha para que regresen nuestras familias a Venezuela.



El mandatario interino aseguró en una entrevista en EVTV con Miguel Ángel Rodríguez que la confianza no debe de estar sobre Juan Guaidó, sino sobre el país y confiar en que la dictadura podrá ser derrotada.



Mencionó que desde su despacho se han construido capacidades, y han logrado mantener a todos los sectores resistiendo. “Hoy estamos en un choque de trenes, la primera parte es importante, conseguimos la robustez de un tren, la fuerza necesaria para chocar de tú a tú con el régimen”, dijo.



“El problema de los avances que hemos logrado es que no se traducen en lo cotidiano, hasta que no cese la usurpación”, enfatizó. Sin embargo, aclaró que a pesar de las especulaciones en torno a su ruta, la estrategia es una, lograr la democracia en Venezuela.



En cuanto al apoyo que ha recibido por parte de la comunidad internacional, Guaidó destacó que lo que corresponde a Venezuela es la cooperación, cooperación en distintas materias. “Hoy nos pueden apoyar hasta donde han llegado”, puntualizó.