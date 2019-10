Presidente de Sociedad de Médicos asegura que 29.000 galenos se han ido de Venezuela







21/10/2019 - 12:38:55

El Nacional.- Carlos Prosperi, presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes del Hospital Vargas de Caracas, aseguró que aproximadamente 29.000 doctores de todas las especialidades se han ido del país.



«Es triste ver médicos que solo esperan recibir el título para irse del país; lo entendemos porque aquí no se garantiza nada», expresó Prosperi en entrevista con Diana Carolina Ruiz.



Indicó que los médicos que permanecen en el país trabajan en su mayoría por amor al trabajo y no por el sueldo que reciben, pues este no les alcanza para sobrevivir.



Destacó que continuarán protestando por sueldos dignos y mejores condiciones de trabajo. Además, instó a los pacientes y familiares a unirse a los reclamos, pues ellos también se ven afectados por la falta de medicinas e insumos.



«Hay que estar claros en algo, y es que en las huelgas no se dejan de atender emergencias. Es una medida de presión no contra el paciente; no se dejen manipular psicológicamente», aclaró Prosperi.



Advirtió que la crisis del país aumentó los casos de estrés en los ciudadanos, situación que afecta especialmente a los pacientes con cáncer.



«No solamente es el factor genético, sino también el estrés. No existe un despistaje claro. Hay que tener cuidado en dónde se realizan las mamografías», advirtió.



Agregó que se registró un repunte de osteoporosis porque las personas no se están alimentado correctamente.



En cuanto a los pacientes oncológicos, resaltó que en el país se están aplicando quimioterapias de segunda línea, las cuales son mucho más agresivas y ya no se usan en gran parte del mundo.



Hizo un llamado a los pacientes crónicos a que verifiquen que las medicinas que estén tomando se encuentren aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).



Prosperi reveló que también aumentaron en el país los casos de enfermedades como dengue y chagas.



Por último, indicó que existe el riesgo de un repunte de VIH en el país por la falta de prevención.