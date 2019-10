Descubren un virus cuyas características desafían la noción científica







21/10/2019 - 12:18:12

RT.- Investigadores de la Universidad de Agricultura y Tecnología de Tokio, Japón (TUAT, por sus siglas en inglés), han descubierto un tipo de virus cuyas características desafían la noción científica de qué son y qué pueden hacer estos agentes infecciosos.



Se trata de una nueva variante del enterovirus G (EV-G) de la familia Picornaviridae, que comúnmente se encuentra en las heces de cerdo. Bautizado como EV-G de tipo 2, este virus se diferencia de los demás por ser físicamente incapaz de invadir células por cuenta propia.



"El virus recombinante que encontramos en este estudio no tiene proteínas estructurales", indicó Tetsuya Mizutani, líder de la investigación. "Esto significa que el virus recombinante no puede producir una partícula viral", especificó.



En lugar de las proteínas en cuestión, el equipo de científicos encontró una serie de genes flanqueantes cuya función permanece en la incógnita. A causa de esta limitación, no se tiene claro cómo existe y se propaga esta "variante defectuosa" del EV-G.



En su estudio, no obstante, los investigadores formulan la hipótesis de que el EV-G de tipo 2 podría conectarse a un "virus auxiliar" para ingresar a una célula huésped, si bien el mecanismo subyacente aún se desconoce.



En las heces de cerdo analizadas por el equipo se detectaron similares cantidades de EV-G tanto normal como "defectuoso", un indicio de que la hipótesis podría ser correcta.



"Podríamos estar presenciando un sistema completamente nuevo de evolución viral [...] nuestro trabajo futuro será resolver este misterio", señaló el líder de la investigación.