MAS tiene mayoría, pero no dos tercios en el Parlamento





21/10/2019 - 11:37:33

Opinión.- El Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) consiguió la mayoría de representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional; sin embargo, no logró los dos tercios ni en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados, según el conteo de votos del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).



La Asamblea Legislativa Plurinacional, llamada Congreso Nacional hasta el 2019, es el órgano que ejerce el poder legislativo del Estado. Está conformado por dos cámaras: la de Diputados, con 130 miembros, y la de senadores que consta de 36 miembros, cuatro por cada departamento. Según ATB, citando al OEP, el MAS-IPSP tendrían 19 de los 36 senadores del país y 64 de los 130 diputados.



El resto de la Cámara Alta (Senado) estaría distribuida con 16 representantes de Comunidad Ciudadana (CC) y uno de Bolivia Dice No (BDN), de acuerdo a la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) realizada al 83.16% y actualizada por última vez a las 19:40 horas. Cochabamba, donde el MAS alcanzó un 55.18% frente a los 34.69% de CC, aporta al Senado con tres miembros del oficialismo y uno al principal partido de oposición. El mismo resultado se repite en La Paz.



En el resto de los departamentos se dividen entre dos para el MAS-IPSP y dos para el CC, a excepción del Beni que dividió a sus representantes en dos para el partido del binomio Morales-Linera, uno para el de Mesa- Pedraza y otro destinado a BDN de Óscar Ortiz y Shirley Franco. Por su parte, a los 64 diputados del MAS en la Cámara Baja se les suma 54 de CC, nueve del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y 3 de Bolivia Dice No (BDN).



En este grupo de autoridades están los siete escaños indígenas, todos para el MAS; sin embargo, todavía resta concluir el escrutinio, principalmente en La Paz y Tarija, donde el cómputo alcanzó anoche el 43.88% y el 30.29%, respectivamente. Los representantes supraestatales se distribuyen entre 5 para el MAS y 4 para el CC.



El MAS reduciría de 25 a 19 sus actuales representantes en el Senado, de acuerdo con los datos preliminares del OEP.