Conade llama a defender el voto y crecen las dudas en Potosí







21/10/2019 - 11:35:38

La Razón.- La oposición cierra filas en torno a la advertencia de un posible fraude en las elecciones presidenciales de Bolivia. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) ya habla de coordinar con los cívicos del país para impulsar un cabildo nacional.



En tanto persisten las protestas en las puertas del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí, repartición a la cual los cívicos de esa región han acusado de fraude tras hallar viviendas con material electoral. Las autoridades electorales explicaron que se alquilaron ambientes ante la falta de espacio en sus oficinas.



Las susceptibilidades se concentran principalmente en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que la noche del domingo detuvo el conteo de los resultados al 83% de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que da la victoria al presidente Evo Morales (MAS) con el 45,28 % del voto, mientras que su inmediato seguidor, Carlos Mesa, el 38,16%.



Este último dio por descontada una segunda vuelta, pero Morales se mostró confiado en conseguir los votos suficientes para ganar en primera ronda.



“Se han percato (en el MAS) que solo pueden ser gobierno con fraude y le han ordenado, y subrayo es palabra, la han ordenado al OEP suspender el cómputo porque en estas horas debe estar preparando una situación fraudulenta”, advirtió la mañana de este lunes el dirigente del Conade Waldo Albarracín en una entrevista con la red Unitel.



Por eso ha considerado que “el pueblo boliviano tiene que movilizarse para exigir el respeto a la democracia, al voto ciudadano y no permitir ninguna situación fraudulenta”.



A su juicio hay dos actores que pueden “consolidar” el supuesto fraude, “el propio gobierno y el OEP, que ha demostrado que no imparcial e independiente” y el Gobierno.



“Como Conade vamos a coordinar con los comités cívicos del interior y, si fuera necesario, vamos a convocar a un cabildo nacional, no le vamos a permitir una nueva actuación fraudulenta porque el pueblo boliviano está cansado de que se actué de manera delictiva desde instancias del poder”, advirtió Albarracín



Potosí con dudas



La noche del domingo, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, divulgó videos en los que se observaba una gran cantidad de maletas electorales apiladas en un domicilio particular que a su juicio son prueba de un fraude.



No cree en los resultados que dan como ganador a Morales en esa región pese a las movilizaciones que en las semanas anteriores lo cuestionaron por su política sobre la industrialización del litio.



El presidente del TED de Potosí, Carlos Colque, salió al frente y dijo que “nosotros no tenemos nada que ocultar” y explicó que los ambientes de contrataron debido a que no existe el espacio suficiente en el edificio de la entidad tal como lo hicieron por ejemplo el tribunal de Sana Cruz.



“Se ha constatado de manera clara y precisa en los ambientes que hemos alquilado juntamente con la misión de la OEA, la Fiscalía, la Policía y los colegas vocales, donde se ha podido verificar que todo el material que está allá son aquellos materiales que hemos utilizado ayer, como ustedes pueden ver, tenemos ambientes pequeños, es por eso que el tribunal, como el caso de Santa Cruz o Cochabamba ha alquilado”, explicó.



“Soy enfático, pedirle al señor Pumari de esas falsas aseveraciones que nos ha hecho”, afirmó Colque.



No obstante, un grupo de personas ha vuelto a las puertas del TED para protestar por esa denuncia. En la noche del domingo quemaron llantas e hicieron vigilia ante un fuerte custodio policial.