Liberan a 95 de 106 jóvenes que estaban en una casa de campaña de BDN







21/10/2019 - 11:31:05

El Deber.- 95 personas fueron liberadas la noche del domingo, luego del allanamiento que ejecutó la Policía durante la jornada de votación en la casa de campaña de Bolivia Dice No (BDN), en la C-47, en la Villa Primero de Mayo.



Se informó también que otros 11 ciudadanos continúan en calidad de aprehendidos en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y que se espera por la acusación formal que hará el Ministerio Público.



Rodrigo Barbery, candidato de la C-47, denunció un abuso policial al momento de la detención de los jóvenes y partidarios que solo "cumplían con una labor de cuidado del voto". Añadió que al ser una propiedad privada, la Policía no podía ingresar a la casa de campaña, pero que aún así lo hicieron y "de manera violenta".



Contó incluso que cuando se acercó a los efectivos que cumplían con el operativo para preguntar el porqué se estaban llevando a los jóvenes, le rociaron gas lacrimógeno e intentaron subirlo a una patrulla, pero que por ayuda de unos amigos que estaban con él, lograron que se liberara de la guardia policial.



El abogado defensor Luis Fernando Rojas dijo a Unitel que dentro de los liberados hay 17 menores de edad (entre 15 y 17 años). También indicó que no se encontró bebidas alcohólicas ni sustancias controladas en la casa de campaña, como lo había informado el comandante de la Policía, Igor Echegaray, cuando se presentó a los arrestados.