Fracasa el proyecto de Óscar Ortiz y Óscar Montes en Tarija







21/10/2019 - 11:14:28

El País.- La influencia de Oscar Montes en Tarija va de caída. Al menos así lo muestran los resultados de la votación de este domingo 20 de octubre. Y es que Bolivia Dice No de Óscar Ortiz, la alianza política por la que apostó el exalcalde, apenas consiguió 6.670 votos, eso implica el 2,77%. El Partido Demócrata Cristiano (PDC), de Chi Hyun Chung, obtuvo 26.054 votos en Tarija, y sin aliados, es decir que triplicó en votos a BDN.



“Era un resultado esperado, tomando en cuenta que UNIR, y Óscar Montes en sí, nunca hizo campaña para Oscar Ortiz”, comentó un militante de Bolivia Dice No, quien dijo sentirse decepcionado por el resultado, pues no esperaba un porcentaje tan bajo.



Montes se “subió” al carro de Bolivia Dice No en mayo, el tibio anuncio lo hizo en la plaza Luis de Fuentes y Vargas. Sin embargo, su apoyo a la campaña electoral ha sido casi invisible. Recién la semana previa al silencio electoral se vieron mensajes de apoyo de líderes de la agrupación Unidos para Renovar (UNIR), Víctor Hugo Zamora y Delia García, a favor de Ortiz y sus candidatos.



Los candidatos de BDN tampoco han tenido una campaña muy visible. Marcela Guerrero Vilca, candidata a diputada plurinominal, Daniela Rojas Farfán, candidata a diputada uninominal por la Circunscripción 40 y Lorena Gareca Mealla, candidata a senadora, han sido los candidatos más perceptibles durante la campaña electoral. Ha sido una cruzada personal, más que de una agrupación política.



Incluso el cierre de campaña de BDN fue tibio. Sus militantes no lograron llenar ni siquiera el escenario principal del Parque Temático. De los líderes de UNIR solo estuvo Zamora.



¿Dividir el voto?



Pero no es primera vez que UNIR, o Montes en todo caso, apuesta por una tercera opción, la que tiene menor porcentaje. A dividir el voto, dicen algunos analistas.



Ya en las elecciones 2014 decidió apoyar al candidato Jorge “Tuto” Quiroga del Poder Democrático Social (Podemos), que apenas obtuvo el 9.04% del total de los votos, a diferencia de Samuel Doria Medina de Unidad Nacional (UN) que obtuvo el 24,23%.



En aquel entonces, Luis Alfaro, que era diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS), dijo sin reparos que Montes jugaba “a dos bandos”. Pues aseguró que, además de apoyar a Podemos, definió candidatos en el partido de gobierno.



“Aquí el que ha definido los candidatos en el MAS, para lo que es senadores y pluris (diputados plurinacionales), pues es don Oscar Montes, él ha tenido una reunión con el propio Presidente (Evo Morales) y la Gobernación y ha sido el que ha puesto las condiciones, pero nos sorprende que está poniendo candidatos con otras alianzas como es don Jorge Quiroga”, manifestó Alfaro en ese entonces.



Montes tantea



Tanto Montes como Zamora admitieron que la estrategia de UNIR estaba centrada en las elecciones subnacionales de marzo de 2020, tanto a nivel Gobernación como a nivel municipios, y que por ello pretenden concentrar fuerzas en eso.



Sin embargo, con los resultados obtenidos este domingo 20 de octubre, surge la duda sobre el real apoyo que tiene Oscar Montes Barzón en las provincias y en la capital.



Ortíz acepta respaldo a Mesa



Cerca de las 21.00 horas, el candidato presidencial por la alianza Bolivia Dice No, el cruceño Óscar Ortiz, salió a aceptar el respaldo electoral que recibió Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC) en la jornada de este domingo, como principal contendor de oposición frente a Evo Morales.



El País intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con Marcela Guerrero, candidata de BDN, y con Víctor Hugo Zamora, presidente de UNIR, para conocer su percepción sobre la derrota de Bolivia Dice No, sin embargo, ninguno atendió las llamadas.