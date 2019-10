Protestas en Potosí tras denuncia de fraude







21/10/2019 - 11:05:47

Radio Fides.- En el departamento de Potosí el Movimiento Al Socialismo (MAS) ganó, de acuerdo a los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), este hecho generó una desconfianza y más aún cuando los dirigentes de Comcipo encontraron las maletas electorales en un domicilio particular. Por eso desde la madrugada se realiza una vigilia en las puertas del Tribunal Electoral Departamental (TED).



El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, aseguró que había irregulares pues junto a otras personas y dirigentes ingresaron a una casa particular y mostraron en el lugar las maletas electorales.



Aunque sobre este tema no quisieron pronunciarse los vocales de Tribunal Departamental, se hizo saber que alquilaron el lugar para poder dejar el material electoral y por eso, ese departamento, está frente al tribunal, según un reporte de radio Fides Potosí.



En el lugar, desde la madrugada se instaló una vigilia y el edificio de la entidad electoral está resguardad por policías.