Santiago devastado enfrenta hoy su día más difícil







21/10/2019 - 10:26:12

La Tercera.- La capital de Chile tiene hoy su mayor prueba tras tres días de desbordes. El Metro habilitará solo una línea para trasladar a una ciudad a media máquina: las clases se suspendieron en 43 comunas, las protestas siguieron y la jornada mezcló incendios y sumó once muertos. Los pillajes se multiplicaron y en varios casos los propios vecinos repelieron a los saqueadores. Diez mil 500 efectivos intentan mantener el orden en Santiago. En 11 regiones del país regirá el estado de emergencia.



¿Mañana (hoy lunes) va a ser el más complejo en la historia del transporte metropolitano? El oscuro pronóstico fue entregado ayer por el presidente del directorio de Metro, Luis de Grange, en el programa de conversación Mesa Central, de Canal 13. La frase antecede al inicio de una semana que será difícil para los santiaguinos. El tren subterráneo transporta diariamente a 2,8 millones personas, pero hoy solo estará habilitada parcialmente la Línea 1, solo una de las siete que opera la empresa estatal.



El estado crítico en que se encuentra la infraestructura del transporte público es la consecuencia directa de las violentas manifestaciones que se han registrado desde el viernes, cuando las protestas por el alza del precio del pasaje del Metro se agudizaron. Esto obligó a cerrar toda la red, lo que trasladó las manifestaciones a la superficie, seguida de enfrentamientos y saqueos. La situación derivó en que el gobierno decretara ese día estado de emergencia en Santiago, medida que durante el fin de semana se replicó en las regiones de Valparaíso, Concepción, Rancagua y Coquimbo y las comunas de Antofagasta y Valdivia. En total, en siete regiones. En todas ellas, la autoridad militar designada decretó, además, toque de queda. En Santiago, la restricción de movimiento comenzó a las 19 horas ayer (el sábado había comenzado a las 22 horas) y terminará hoy a las 6 de la mañana. Pasadas las 21 horas, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció que se aplicaría el estado de emergencia en las ciudades principales de otras cuatro regiones del país: Talca, Chillán, Temuco y Punta Arenas.



Para enfrentar esta compleja semana, el Presidente Sebastián Piñera convocó ayer a La Moneda a los ministros sectoriales para que transmitieran a la población qué les esperaba para los siguientes días.



En términos de transporte, se indicó que la Línea 1 del Metro estaría operativo entre Los Dominicos y Pajaritos. Además, se dispusieron 465 buses adicionales a la red del Transantiago. El gobierno también realizó un llamado para ampliar el servicio de taxis y que operen como colectivos. El propio Piñera pidió ayer a quienes se transporten en vehículo que trasladen personas que no tengan cómo movilizarse.



Además, se contempla que fiscalizadores del Ministerio de Transportes se desplieguen en terreno para guiar a las personas sobre cómo movilizarse en la jornada. Como medida adicional se decidió suspender la restricción vehicular.



El aeropuerto de Santiago fue otro de los servicios afectados con la contingencia, y durante las últimas horas 114 operaciones (entre despegues y aterrizajes) debieron ser reprogramadas o canceladas. Para prevenir estas situaciones, además de tener un sistema de información actualizado, el Ejecutivo gestionará salvoconductos para quienes deban viajar mientras esté vigente el toque de queda.



Para disminuir la presión, el Ejecutivo suspendió las clases en 43 de las 56 comunas que conforman Santiago, pero no el suministro alimentario que se entrega desde la Junaeb. La ministra de la cartera, Marcela Cubillos, explicó que las universidades son libres de decretar suspensión de clases, pero pidió que las entidades que así lo establezcan lo comuniquen de forma oportuna a sus alumnos. A lo menos 10 casas de estudio se plegaron.



Las dificultades de traslado previstas anticipan alto ausentismo y serias dificultades para trasladarse. El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, llamó a los empleadores para que flexibilicen la hora de ingreso y salida de sus trabajadores.



El comercio tampoco funcionará con normalidad y estará mayoritariamente cerrado, incluyendo los centros comerciales y gran parte de las grandes cadenas. Las farmacias se espera que estén abiertas, aunque cada situación se evaluará caso a caso. Y los bancos abrirán de manera parcial, privilegiando las operaciones en las casas matrices.



Saqueos: 70 eventos graves



El balance de Andrés Chadwick, anoche, contabilizaba 70 grandes eventos de violencia y más de 40 saqueos. Y 10.500 efectivos del Ejército, Carabineros y la PDI tratando de controlar la tercera jornada de caos en Santiago. Los desórdenes ocurridos entre la noche de sábado y ayer estuvieron marcados por los pillajes masivos que se registraron en diversos puntos de la capital y que se replicaron en Valparaíso y Concepción. Los saqueos tuvieron directa relación con los once fallecidos registrados desde el inicio de las manifestaciones.



Las primeras dos víctimas fatales murieron mientras se encontraban al interior de un supermercado que estaba siendo saqueado en la comuna de San Bernardo. Cuando el local fue incendiado, no lograron escapar de las llamas y murieron calcinadas.



El hecho de mayor gravedad ocurrió en Renca, cuando cinco personas perdieron la vida durante el incendio a una bodega que albergaba artículos de ropa interior. Los cinco cuerpos fueron encontrados por personal de Bomberos y se hallaban en el segundo piso del recinto, que cuenta con más de 11 mil metros cuadrados.



La octava persona fallecida corresponde a un ciudadano peruano, quien pereció mientras era incendiado un supermercado Lider en calle Matucana. Según Interior, la novena víctima sería un joven que recibió disparos en medio de una manifestación en La Serena.



Las últimas dos víctimas fatales fueron confirmadas anoche por la Fiscalía Metropolitana Sur: dos cuerpos calcinados fueron encontrados en un local Construmart siniestrado en La Pintana.



Las emergencias también dieron pie a que algunos alcaldes de la Región Metropolitana manifestaran su descontento y acusaran un abandono de las autoridades centrales. Felipe Delpin (DC), edil de La Granja, indicó que ¿hay temor y vemos el desgobierno. Nadie está gobernando¿. Por su parte, Claudio Castro (DC), alcalde de Renca, dijo que ¿tenemos ocho supermercados en la comuna y los ocho fueron saqueados la noche del sábado. Lo peor de todo fue que los carabineros estaban sobrepasados¿.



En la zona oriente de Santiago, desde cerca de las 8.30 comenzaron las aglomeraciones en las bombas de bencina. Filas de hasta una hora se registraron en comunas como La Reina y Las Condes. También hubo filas para retirar dinero de los cajeros automáticos y muchos santiaguinos abarrotaron los almacenes de barrio para realizar compras.



Los vecinos se organizan



Las primeras horas del día de ayer también exhibieron una nueva cara: la defensa de locatarios y vecinos para evitar los pillajes. La primera manifestación ocurrió en el Matadero de Franklin: los dueños de los puestos se armaron con fierros, cadenas y hasta un nunchaku para evitar que sus locales fueran saqueados. En estos lugares, las personas reclamaron por la escasa presencia de carabineros o militares.



Con el correr de las horas empezó a circular en redes sociales que podrían comenzar los robos masivos a residencias, por lo que vecinos de La Florida y Peñalolén se vistieron con chalecos amarillos reflectantes (los que exige la Ley de Tránsito) y se instalaron en entradas de pasajes y condominios para evitar que desconocidos ingresaran a estos sectores. La misma práctica comenzó a repetirse en Renca, Huechuraba y Puente Alto.



Además, a nivel nacional, los distintos servicios de Salud habían recibido a cerca de 220 personas heridas relacionadas a las protestas.



En paralelo a estas situaciones, las manifestaciones también se registraron en diversos puntos de la capital: Plaza Italia volvió a ser uno de los epicentros. Otro fue la Plaza Ñuñoa, con un masivo caceroleo que siguió luego del toque de queda y derivó al anochecer en violentos desmanes.



También aparecieron las primeras imágenes de militares realizando operaciones de control público y la detención de decenas de personas que participaron en saqueos.