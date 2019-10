La clasificación a la Copa se puede definir por goles







21/10/2019

Página Siete.- Así como se presenta el torneo Clausura de la División Profesional, no será extraño que hasta tres equipos puedan empatar en puntos en el segundo lugar, con el siguiente panorama: si Bolívar repite campeonato, la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2020 se definirá por diferencia de goles.



A inicios de esta temporada, cuando los 14 clubes se reunieron en un Consejo Superior para aprobar la Convocatoria y Reglamento de los dos campeonatos del año, se tomó en cuenta que un equipo podía salir campeón en los dos torneos y que la plaza de Bolivia 2 a la Libertadores sería para el segundo, pero nunca se percataron que si ocurre este extremo existe la posibilidad que dos o tres equipos empaten en puntos y en ese caso los goles a favor definirán al plantel que tendrá el jugoso premio de tres millones de dólares.

Los aviadores pelean el pase a la Copa Libertadores.

Foto:Archivo digital



Dentro de la casuística que año tras año se ve en el fútbol boliviano, algo que no sucede en otros países, puede presentarse la siguiente circunstancia: que la Academia llegue al campeonato y como ya ganó el certamen Apertura no accede a otro premio y ahí el dinero iría para el segundo; pero si a la última fecha Wilstermann y The Strongest concluyeran su participación con igualdad de puntos, los goles serán decisivos para acceder a la recompensa.



En el momento los rojos tienen 31 goles a favor y 13 en contra, su diferencia es de +18. Los atigrados convirtieron 39 tantos, les marcaron 18 y su diferencia es de +21, lo que le valdría para alcanzar el objetivo.



Un segundo lugar que no vale



A principios de año se habló de que se podía presentar esta situación. La dirigencia de la División Profesional deberá analizar si lo



más coherente, en caso de que se llegue al extremo anteriormente citado, es un partido desempate entre los dos segundos de los campeonatos del año.



En el Apertura, Bolívar salió campeón con 57 unidades, el segundo lugar fue para The Strongest, que bajo el mando del extécnico Pablo Daniel Escobar, hizo 52 puntos. Producto de ello y de la campaña que tiene ahora con Mauricio Soria, es segundo en la tabla acumulativa con 80 unidades; pero puede presentarse la circunstancia de que mantenga un buen puntaje en el año y pierda el segundo lugar por goles.

Bolívar ya tiene asegurada la primera plaza a la Copa.

Foto:Archivo digital



En otras palabras, el segundo lugar del Apertura no sirve para nada. Tiene más valor ser segundo del Clausura si ocurriera que Bolívar alcance el bicampeonato.



Hace un par de años, Bolívar mandó en los dos campeonatos de la temporada, pero no hubo problema en el segundo lugar, ya que en los dos torneos y en el acumulativo , los aurinegros estuvieron por detrás de los celestes y fueron en esa condición a la Copa.



Adrián Monje



El director de competiciones de la FBF, Adrián Monje, explicó que a principio de año se pone a consideración de los clubes un proyecto de campeonato que luego es aprobado por los 14 clubes que componen la División Profesional. “Los que eligen son los clubes, más allá de lo que nosotros proponemos”, anotó.



Monje explicó también que su persona sugirió que en caso de que un club consiga el bicampeonato del año, algo que puede pasar en diciembre con Bolívar “que los dos equipos que ocupen los segundos lugares, puedan jugar un encuentro de desempate para darle valor a la posición que consiguieron en la primera mitad del año; sin embargo reitero que los que aprueban son los dirigentes y nosotros obedecemos”.



El directivo aclaró que de acuerdo a las normas que se aprobaron en enero de este año, la diferencia de goles pesará si hay un empate en puntos en el segundo lugar y si los celestes son campeones en el torneo que está en disputa.



Monje comentó que el asunto está más claro en la parte baja de la tabla acumulativa que norma si dos equipos empatan en puntos en el último o el penúltimo lugar, van a un partido desempate para definir el que pierde la categoría o el que jugará el partido de descenso indirecto con el subcampeón de la Copa Simón Bolívar.