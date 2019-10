Venezolanos despiden al dirigente opositor Edmundo Rada







20/10/2019 - 21:15:44

VOA.- Entre salsa, el ruido de las motos y los autobuses, Petare, el barrio más grande de la capital venezolana, realizó los actos fúnebres desde el domingo temprano, de Edmundo “Pipo” Rada, dirigente político venezolano asesinado la semana pasada.



El presidente interino de Venezuela y compañero de partido (Voluntad Popular), Juan Guaidó, estuvo presente en los actos. En breve declaraciones a los medios, reiteró que el asesinato de este concejal no es uno más producto de la violencia.



“Esto es una práctica del régimen, esto es una práctica de la dictadura, asesinar en sectores populares para generar miedo y para tratar de generar un tipo de control social macabro”, indicó el líder opositor.



“Como ustedes lo han escuchado aquí hoy, justicia clama Petare, pero justicia clama Venezuela”, agregó.

Según la versión que manejan sus compañeros, Rada estuvo desaparecido desde el miércoles en la mañana y su cuerpo fue encontrado un día después con dos tiros de gracia, una bolsa en la cabeza y el cuerpo quemado.



El diputado Gilber Caro, también compañero de partido, reiteró que acudirán a las instancias internacionales, pero que dentro del país también harán lo que deban hacer.



“El presidente (Guaidó) ha convocado a la calle y nosotros tenemos que estar reclamando nuestros derechos en la calle. Seguimos con la gente, buscando una solución y una salida a esta crisis”, afirmó Caro.



Zuleika Sanchez, vecina de Petare, asegura que Rada siempre estaba dispuesto a colaborar con la comunidad. “Las personas aquí recurrían a él cuando tenían necesidad. Y de verdad que las puertas de su casa estaban abiertas para todos los que estaban en este barrio”.



Por su parte, el dirigente político Julio César Cedeño aseguró que, aunque están tristes, el asesinato de Rada no los hace temer al gobierno en disputa.



“Esto que le pasó a Pipo nos da fuerza, con tristeza y con mucho ahínco, para seguir luchando por el país. En Petare la gente va seguir luchando”, indicó.



El viernes 18 de octubre, el Ministerio Público venezolano anunció que abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Rada. Las investigaciones estarían a cargo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).