Conteo rápido: Morales y Mesa van a la segunda vuelta







20/10/2019 - 20:40:24



La Paz.- Al 100% de conteo rápido de Viaciencia emitido por las redes televisivas, se viene una segunda vuelta electoral entre Evo Morales y Carlos Mesa



En este conteo rápido, Evo Morales obtuvo 43,9%, mientras que Carlos Mesa logró un 39,4% de la preferencia del electorado.



Mientras que el sistema Transmisión Rápida de Actas (TREP) del Tribunal Supremo Electoral al 83,76%, Evo Morales (MAS) y Carlos Mesa (CC), obtuvieron 45.28% el primero, mientras que Comunidad Ciudadana alcanza al 38.16%.



Con estos datos de conteo rápido, Evo Moraes no alcanza la diferencia requerida de 50% mas 1 o 10 puntos de diferencia entre ambos. Con los resultados de Viaciencia la distancia se acorta a 4%



La segunda vuelta o balotaje se realizaría el próximo 15 de diciembre entre los dos candidatos, del Movimiento Al Socialismo (MAS) y Comunidad Ciudadana (CC).



Este nuevo proceso electoral será confirmado tras el resultado oficial que emitirá el TSE en el transcurso de los próximos días.



El gran ganador de la jornada fue el candidato del Partido Demócrata Cristiano Chi Hyun Chung que logró 6,77% de la votación, superando a Oscar Ortiz de Bolivia Dice No Oscar Ortiz que llegó al 4,41% muy por debajo de las todas las encuestas.



Óscar Ortiz, el candidato de Bolivia Dice No y cuarto hasta el momento,

aceptó los resultados. “Esto es un referéndum sobre Evo Morales y la

población decidió que Carlos Mesa sea quien lo enfrente. Nosotros lo

apoyamos”

Los otros candidos consiguieron:

Félix Patzi 1,26%, Virginio Lema del MNR 0,68%, Ruth Nina 0,64%, Víctor Hugo Cárdenas 0,41% e Israel Rodríguez 0,38%.