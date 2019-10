Ministro Arce: La economía es nuestro mayor logro







20/10/2019 - 20:21:08

El Día.- El ministro de Economía, Luis Arce, afirmó durante la jornada electoral de este domingo, que el mayor logro de este Gobierno fue el crecimiento económico, y que esta situación no será revertirá ni con memes, ni arañazos.



“La oposición sabe que es nuestro mejor logro como gobierno nacional y la gente lo siente en el bolsillo, y ese es un elemento que no podrán contrarrestar ni con memes, ni con gritos, ni con arañazos, ni con nada, y el pueblo boliviano lo sabe y quiere preservarlo”, aseguró tras emitir su voto.



Arce Catacora no solo fue abucheado sino también agredido en el rostro cuando acudía a su centro de votación en la Unidad Educativa Miguel de Cervantes de la zona de Miraflores de la Ciudad de La Paz