Félix Patzi: Habilitar a Viaciencia, la más cuestionada, no fue un acto transparente del TSE





20/10/2019 - 20:07:09

Erbol.- El candidato presidencial Félix Patzi dijo este domingo que habilitar a la empresa Viaciencia como la única autorizada para el conteo rápido de votos es otra muestra de falta de transparencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



Sostuvo que el conteo rápido siempre estuvo abierto a toda la población a través de varias medios y empresas pero ahora el TSE habilitó a la empresa más cuestionada que en distintas encuestas presentó como ganador a Evo Morales.



Tras emitir su voto en su recinto electoral de Alto Irpavi en La Paz, el candidato y a la vez Gobernador de La Paz, dijo que el Tribunal comenzó mal su gestión habilitando a los candidatos Morales y García sin respetar la Constitución ni el resultado de Referéndum de 2016.



Manifestó que luego el Tribunal no fue transparente en la elección primaria, luego autorizó la difusión de encuestas que solo le daban a Evo Morales más del 30%, es decir, generó todos los indicadores que lo pusieron como partidario del MAS.



Por otro lado denunció que el MTS enfrentó una dificultad porque no fue incluida en la papeleta de voto la fotografía de la candidata de la circunscripción 2 de Chuquisaca.