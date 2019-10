Denuncian que consulado en Suiza quería contar votos a puerta cerrada







20/10/2019 - 20:03:42

El Deber.- Con mucha tensión. Así se vivió la jornada electoral de los residentes bolivianos en Suiza. Los votantes denunciaron que el consulado de Bolivia en el país europeo tenía previsto realizar el conteo de votos a puertas cerradas.



En un video, compartido por las redes sociales, se observa a un compatriota que denuncia que, una vez terminada la jornada electoral, funcionarios del consulado boliviano procedieron a retirar todas las ánforas para realizar el conteo de votos sin la observación de los delegados.



“Se ha producido un altercado. Se querían llevar los votos y contarlos a puertas cerradas. Aquí no lo hemos permitido. Eso no es legal”, se oye en el relato del audiovisual.



En las imágenes también se observa como varios votantes, a empujones, evitan el retiro del material electoral. La tensión se elevó, por lo que los efectivos policiales suizos tuvieron que poner paños fríos a la situación.



Al final, la votación se realizó a la vista de todos. Los resultados aún no se conocen.