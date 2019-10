Farías y Peña le dan su respaldo a los jóvenes jugadores







20/10/2019 - 05:46:47

El Diario.- El DT de la Selección Nacional, Cèsar Farìas, y el ex mundialista Juan Manuel Peña, compartieron unos momentos el viernes con los jugadores de la Sub 15. “Deben saber que sí son buenos y que es posible ganar, aquí todo el mundo señala a los futbolistas que son malos, que no pueden ganar…no permitan que nadie les quite sus sueños y esperanzas, ustedes vienen trabajando, ya se toparon con Brasil, Perú y Uruguay, ya saben las realidades, apenas están comenzando una carrera”, dijo a tiempo de señalar que el futbolista tiene que ser integral dentro y fuera de la cancha, y para ello tiene que tener un chip diferente.



Por su parte, Juan Manuel Peña expresó su deseo de que le vaya bien a la Selección Nacional, sea cual fuere la categoría, “a nosotros nos interesa que le vaya bien, hay buen grupo, buen trabajo y ojalá que todo sea positivo”.