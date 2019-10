En Bolivia hay que contagiar el proceso







El Diario.- El entrenador celeste César Vigevani hizo conocer su posición ayer, un día después del triunfo ante Guabirá que encarama de nuevo a Bolívar entre los primeros. El argentino quiso poner en claro, su predisposición a seguir en el celeste, con el cual lleva adelante un proceso que está seguro de que le hará muy bien al club.



LM: ¿En Bolivia y Bolívar se respetan los procesos?



CV: El fútbol va a tender a cambiar, el día en que se junten las partes y cuando todos estén alineados en Bolivia. Hice un estudio con una colega de ustedes, repasando la historia de los diez últimos años, club por club y a nivel de selecciones nacionales. Nos dio un resultado que no me sorprendió, que marca porque no hay un crecimiento en el fútbol boliviano. Hace diez años que en Bolivia ningún club marca un proceso y sin proceso es difícil crecer, sobre todo se cortan procesos exitosos, de técnicos bicampeones por ejemplo. Aquí hay que hablar porque se da esto. El día que un club se proponga a hacer un verdadero proceso, se cambiará el fútbol porque es un deporte de contagio. Cuando llegué a Ecuador pasaba lo mismo que aquí, no se apuntaba a los jóvenes, y nosotros apuntamos a un proceso en River y se dieron cuenta en Ecuador que tienen talentos, porque nadie les prestaba la atención, luego de River apareció Independiente del Valle, Nacional, y la Selección Nacional jugó contra una Sub 23 de Ecuador que viene haciendo un proceso de hace cinco años atrás. Hay que contagiar y en Ecuador lo hicimos.



¿Cómo está usted?



Muy tranquilo, porque el objetivo primordial que había que cumplir cuando llegué se cumplió, después se mejoró la campaña de visitante, se está dando también que el equipo tenga una idea de juego, a veces se da a veces no, pero se da porque no es fácil y en menos de 45 partidos hacer cien goles, seguir teniendo el mejor promedio de visitante, que en Bolívar no se daba. A nivel dirigencial estamos alineados, hacemos reuniones mensualmente, se evalúa, como estamos, hacia donde vamos, habrá luego otra reunión. Con Marcelo Claure siempre tengo el diálogo, él sabe como marcha todo.



¿Hay intención de renovar?



Marcelo dijo claro cuando salimos campeones, dentro de poco tendremos una reunión, creo en Miami para seguir diagnosticando lo que tiene el equipo. Yo estoy como cuando finalizamos el torneo, el único que me puede decir que cambiamos los planes es Marcelo Claure, y hasta ahora seguimos todos los planes, seguimos con la misma comunicación, creo que en una semana tendremos otra reunión. Vamos a plantear el 2020 y el balance del 2019. Por eso todo lo que externamente se consume no nos marea porque vivimos el día a día, pero lo que nos puede desestabilizar es si Marcelo cambia de opinión. Bolívar se está proyectando a generar un cambio, por lo menos dar un puntapié y todo programa tiene su tiempo. Estamos trabajando muy bien a futuro.



¿Dentro su plan está manejar el mismo grupo en 2020?



Obviamente que sí, luego pasó a un tema individual donde entra la parte económica del jugador y el club, uno espera que todo llegue a buen puerto, por lo menos hay buena voluntad de ambas partes. Esperemos seguir trabajando en el proceso, Bolívar tenía que salir campeón y lo fue, mejorar muchas cosas sobre todo de visita, los procesos no son de un día para el otro, Gallardo lleva cinco años y aún no salió campeón local. El ‘primer, segundo año que no salió campeón y Gallardo siguió. En Bolívar se tiene que dar el puntapié, en este país no se está acostumbrado a que un técnico esté tres años, alguien tiene que dar el puntapié. Hay que analizar cuantos clubes mantienen un proceso, el que lo haga recibirá crìticas, pero debe hacerlo.



¿Cuàl es la idea de Marcelo Claure?



Es hacer algo diferente, mantener un proceso y sabemos que nos criticarán, pero estamos convencidos de que es el camino correcto. Marcelo está convencido del proyecto a futuro en el club, como no aprovechar ese momento.



¿A medio año tuvo una propuesta para irse?



No uno, dos propuestas concretas, pero estamos convencidos en el proceso. Estamos trabajando en el día a día y para el futuro de Bolívar. Dentro de a poco tendremos una reunión con Marcelo para seguir avanzando en el proceso que todos estamos convencidos de seguir. Mientras esté cómodo, con un proyecto que me entusiasme, no me marean las propuestas. Es un proyecto ambicioso en lo deportivo, y nosotros vamos a dar ese proyecto que contagie el resto.



El entrenador fue consultado en torno al impase que tuvo con periodistas el viernes, cuando estos no quisieron cubrir su conferencia de prensa.



¿Cómo interpreta lo que sucedió ayer?, se le preguntó. Vigevani respondió:”Fue un mal entendido. Me parece que se mezcló un tema particular, fueron dos medios porque no fueron todos, luego se generalizó el tema. Ellos plantearon que no me iban a dar nota porque supuestamente el día jueves me esperaron en una rueda de prensa que yo no fui. Me tuve que levantar e ir porque los medios comenzaron a discutir y no daba el momento para seguir hablando de fútbol, porque nadie quería hablar de fútbol. El jueves hubo una rueda de prensa en el club Bolívar donde hablaron Castellón y Saavedra, y como yo hablo los viernes y los domingos, para no hablar jueves y viernes se decidió que hable viernes, nada mas. Hay que entender las normas de un club.