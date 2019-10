Golpeados por rentas bajas: Seis de cada 10 jubilados vuelven a trabajar







20/10/2019 - 05:40:28

El Deber.- José Gonzales se abre paso en medio de piezas esparcidas en su taller de metalmecánica. Su andar es cansino, llega a un torno, lo acciona y pule una pieza que debe entregar. A sus 63 años, legalmente es un jubilado, pero sigue trabajando. “No me queda otra”, dice mientras maniobra su equipo y sus ojos cubiertos por el cristal de sus lentes vigilan que su trabajo esté bien hecho. El hombre de cabellos plateados y tez morena nunca imaginó que seguiría en la faena: “Quería retirarme y vivir tranquilo, pero con Bs 1.500 de renta no se puede, tengo que seguir hasta que dé el cuerpo”, se resigna. Su pensión apenas cubre un 50% de las recetas que debe comprar para él y su esposa. Se lamenta haber aportado por 30 años al sistema de pensiones “para recibir una miseria”, afirma.



Lo paradójico es que Gonzales aportó por 20 años de forma voluntaria a la AFP. Los otros diez fueron aportes por haber trabajado en las Fuerzas Armadas, como electricista, en el antiguo sistema de reparto.



Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la población en el país llega a 11.470.000 personas. Dentro de esta cifra, los adultos mayores representan un universo de 1.066.710 (un 9,3% del total).



De acuerdo al Ministerio de Economía 365.539 personas reciben una jubilación en el país. En detalle, los datos arrojan que 142.992, se jubilaron con el Sistema Integral de Pensiones (SIP), 121.573 con el sistema de Compensación de Cotizaciones (CC). Además, 95.899 personas reciben renta por haberse retirado en el antiguo Sistema de Reparto y 5.075 son personal en retiro de las Fuerzas Armadas.



En el cálculo que hace la Asociación de Defensa de Aportantes y Jubilados de la AFP, un 60% de todos los jubilados del país todavía están en el campo laboral; es decir, que seis de cada diez adultos mayores siguen trabajando.



Gonzales pertenece a este grupo de personas. El sexagenario hombre no oculta su frustración.



Desde joven planificó retirarse y comprar una casa en el campo alejada de la ciudad. La realidad dejó postergado ese sueño. “Hoy no puedo hacerlo”, dijo.



Para expertos y jubilados consultados esta situación se da por las pocas utilidades que generan los recursos que son administrados por las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) que a partir de la promulgación de la actual Ley de Pensiones, vigente desde 2010, invierten la mayoría de los recursos en la banca nacional o en bonos del Estado, que generan poco retorno.



Rolando Descarpontriez, vicepresidente de la Asociación de Defensa de Aportantes y Jubilados de la AFP, señaló que antes de la promulgación de esta norma la mayoría de los recursos que manejaban las administradoras de pensiones se invertían en el exterior, donde tenían mayores utilidades.



“Se pasó de tener una rentabilidad del 11%, en 2009, al 1,8% en 2018. Ahora, la mayoría de los recursos se invierten en la banca y en bonos del Estado”, dijo.



Agregó que por esta situación la mayoría opta por ocupaciones en el sector informal o trabajar en consultorías, en el caso de los profesionales. “Hay rentas por debajo de los Bs 2.000”, aseguró.



Del Parlamento a limpiar pisos



Ana María Pomar, al igual que Gonzales tuvo que seguir trabajando, durante casi dos décadas fue funcionaria en el Parlamento, de donde se retiró con una pensión de Bs 1.130. Ante esta situación, optó por realizar un trabajo de medio tiempo en una empresa de limpieza, donde llegó a ser supervisora con un sueldo de un poco más de Bs 2.000 para mejorar sus ingresos. “Limpiaba, barría, no me corrí nunca del trabajo”, dijo.



Pero una dolencia en las extremidades la obligó a parar.



Ahora con 58 años, la mujer ve complicada su situación. “Solo me queda mi jubilación”, dice.



En 2017 el Gobierno modificó la actual Ley de Pensiones para poder mejorar la remuneración de los jubilados. “Pero yo solo percibo una fracción solidaria de Bs 152”, sostiene Pomar, mientras muestra su papeleta de pago.



Por eso, la mujer de 58 años, afirma que se deben realizar ajustes en el actual sistema, para mejorar los ingresos de los jubilados.



El especialista en pensiones, Gustavo Rodríguez, dijo que el sistema tiene un problema estructural. Remarcó que, durante 15, de los 22 años de vigencia de las AFP, se registraron pocas utilidades.



“Para tener una buena pensión se necesita una rentabilidad mínima del 10%”, afirmó.



Otro factor que hizo notar Rodríguez, es que en el país el aporte que realizan las personas en el mercado laboral es muy intermitente. “No hay regularidad en el empleo. Hay mucha movilidad”.



La historia de Praxedes Galvis, es una prueba de lo expuesto por Rodríguez. El hombre de 66 años, comenzó su vida laboral a los 18 años. En su currículo, escrito en las hojas de la vida, dice que hizo de todo: fue jardinero, funcionario público y empleado de una fábrica. Pero solo en 19, de sus más de 40 años de trayectoria laboral pudo realizar aportes para su jubilación.



Con su último trabajo, del que se retiró en 2015, logró una renta de Bs 1.500. De esta cantidad, Bs 500 usa para pagar el alquiler de pequeño cuarto, que hace de sala, cocina y dormitorio. Vive solo y gasta lo justo y necesario: “Tengo que hacer estirar mi platita”, dice.



En este tiempo ha intentado buscar trabajo, pero sostiene que a su edad existen pocas oportunidades, por lo que reclama que las autoridades incrementen de alguna forma sus ingresos.



El que sí consigue un trabajo de forma esporádica, pero casi sin paga es Wenceslao Rejas, un extécnico petrolero, que trabajó 39 años en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), devenido ahora en tramitador.



En sus años mozos, llegó a ser jefe de pozo, con una paga de Bs 28.600. Pero en el retiro, su sueldo bajó a Bs 4.000. “Tuve que hacer un juicio para que me suban a Bs 6.000”, dijo.



En declaraciones a EL DEBER Radio, el viceministro de Pensiones y Presupuesto, Omar Yujra, señaló que la nueva Ley de Pensiones establece el principio de solidaridad, y que dentro de este marco legal se creó el Fondo Solidario de Vejez, para las personas que han aportado reciban hasta un 70% de lo que ganaban cuando estaban activos.



Como dato dijo que un 64% personas jubiladas en el SIP se han beneficiado con esta medida. Además, informó que están trabajando en mecanismos para poder incrementar las utilidades de los aportes de los asegurados.



“Es falso de decir que no se han mejorado las rentas. Hay mejoras”, sostuvo la autoridad estatal.



Pero los jubilados no creen en la autoridad y sostienen que sus aportes han sido mal invertidos.



“No puede ser que sigan trabajando hasta morir”, dijo Gonzales.



Aseguran que las AFP dejaron de ganar $us 8.600 millones



Según la Asociación de Defensa de Aportantes y Jubilados de las AFP, desde 2010, las Administradores de Fondo de Pensiones, dejaron de ganar $us 8.604 millones, por no invertir los aportes en el exterior.



Rolando Descarpontriez, vicepresidente de esa organización, señaló que es necesario hacer cambios en la legislación para que los recursos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) se inviertan de forma más eficiente.



Dijo que los recursos se invierten en el mercado interno: en la banca y en empresas estatales



En este contexto, según Descarpontriez, es necesario que desde el Estado no se restrinja la inversión de estos recursos en el exterior porque “ahí pagan mucho más”.



Pero el viceministro de Pensiones y Presupuesto, Omar Yujra, rechazó estas aseveraciones y dijo que el nivel de rentabilidad de las AFP en otros países como Chile bordea el 1,95%, incluso, aseguró en Perú se registró una rentabilidad de -1,36%.



“Es mentira que en otros países que invierten afuera sus recursos tengan mejor rentabilidad”, dijo.



La autoridad hizo notar, que en la actualidad la rentabilidad de las AFP sobrepasa el 4%.



Por último, Yujra sostuvo que en todo el sistema de pensiones hay más de $us 18.700 millones.