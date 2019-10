El primero de 6 Embraer 190 ya vuela entre La Paz y Santa Cruz







20/10/2019

Página Siete.- A primera vista, la silueta del Embraer ERJ-190 contrasta con la de los Bombardier CRJ-200 que hasta ahora opera la línea aérea Amaszonas. Más alto, más grande, de mayor envergadura, pero también más moderno, seguro y nuevo.



Desde el martes, la primera de seis naves de este modelo del fabricante brasileño ya surca los cielos del territorio nacional.



El lunes en la mañana, el avión de 112 pasajeros partió del hangar presidencial en Santa Cruz, lleno de periodistas, personalidades, músicos y autoridades, para dar una vuelta sobre la capital oriental. Ese mismo día, en la tarde, hizo lo propio sobre los cielos de La Paz, para mostrar a los invitados las particularidades de la aeronave.



“Más grande, más espacioso, más cómodo”, fueron algunas de las reacciones al primer vuelo del Embraer, repetidas por los ocasionales pasajeros que aplaudieron al momento del aterrizaje.



Desde el martes, el avión empezó a operar de modo comercial entre La Paz y Santa Cruz, para transportar a casi un centenar de pasajeros en cada vuelo.



“Son seis aviones Embraer ERJ-190, con los cuales nos proyectamos para llegar a destinos más alejados, tanto en el exterior como dentro de Bolivia. Estas aeronaves nos dan la proyección para llegar a destinos más alejados de los que actualmente tenemos”, explicó el presidente de Amaszonas, Sergio de Urioste.



El primer artefacto de esta generación opera con normalidad en el país, y el segundo avión llegará el próximo mes. Se espera que los cuatro restantes lo hagan hasta febrero del próximo año.



“Hay que seguir procesos de certificación que toman algo de tiempo, pero ya hemos comenzado el operativo para tener los aviones funcionando en rutas nacionales e internacionales en los próximos meses”, apuntó el presidente de la aerolínea.



El martes, en la fábrica de Embraer en Sao José dos Campos, Brasil, la segunda aeronave fue entregada de forma simbólica a Amaszonas, en medio de vítores y promesas de buen servicio.



El avión entregado y los que están en tramitación fueron arrendados con la intermediación de Embraer. Su tiempo de antigüedad no supera los cinco años, a diferencia de otros aviones que operan en el mercado aeronáutico nacional, que exceden en muchos casos los 20 años de uso.



Con los nuevos artefactos de Amaszonas, se abren las posibilidades de nuevas rutas para la línea aérea boliviana; por ejemplo, Río de Janeiro y Foz de Iguazú, y en un futuro no muy lejano, Quito, Ecuador, entre otros.



“Aprovechando el alcance de nuestro nuevos aviones estamos armando un circuito turístico desde Ecuador, Perú, con Cusco, donde ya estamos operando y conectándolo con Uyuni, Río de Janeiro y Foz de Iguazú”.



Ideal para el mercado boliviano



El Embraer ERJ-190 es un avión de mediano alcance, capaz de transportar 112 pasajeros en un rango operativo de 4.550 kilómetros, lo que le da una autonomía suficiente para alcanzar a todas las grandes ciudades de Sudamérica, después de haber despegado desde Santa Cruz.



“Son aviones que han sido altamente probados, es una marca que está en el mercado por muchos años. Debe haber cerca de 1.000 de estos aviones en el mundo, operando en estos momentos”, comentó De Urioste.



Asimismo, el avión cuenta con sistemas avanzados de aeronavegación y está adaptado para trabajar tanto en aeropuertos de altura, como en lugares cálidos.



“Funciona muy bien en la altura, no todos los aviones pueden preciarse de esa característica; también funciona bien en lugares muy calientes; es decir, son aviones que realmente parece que hubieran sido fabricados para los bolivianos”, sostuvo.



El vicepresidente de ventas y marketing de Embraer, Reinaldo Krugner, señaló que la empresa brasileña tiene una buena base de compañías aéreas de cuya experiencia Amaszonas puede beneficiarse, así como todo el soporte y asesoría de la firma en caso de que sea necesario.



“Amaszonas ha firmado un contrato con nosotros para el suministro de partes, eso quiere decir que la inversión en ese aspecto será mucho más pequeña que en el caso de otra aerolínea que no haya suscrito un acuerdo similar. El acuerdo que nosotros hemos firmado les brinda un soporte serio; nosotros nos encargamos de los repuestos y del mantenimiento en nuestra planta ubicada en Sao José dos Campos o en Estados Unidos”, dijo.



Krugner agregó que, por su tamaño y autonomía, estos aviones son justo lo que Amaszonas requiere para expandirse como líder en su área.



Medio siglode experiencia



Embraer es una empresa aeroespacial de alcance mundial con sede en Brasil. Trabaja en los segmentos de aviación comercial, ejecutiva, defensa y seguridad, y aviación agrícola.



La empresa diseña, desarrolla, fabrica y comercializa aviones y sistemas, además de proporcionar servicio de posventa con soporte para sus clientes.



Desde su fundación, en 1969, Embraer entregó más de 8.000 aviones. De acuerdo con cálculos de la empresa, en promedio, cada 10 segundos un avión fabricado por Embraer despega de algún lugar del mundo, para transportar a más de 145 millones de pasajeros.



Embraer es un fabricante líder de aviones comerciales de hasta 150 asientos y el líder exportador de bienes de alto valor agregado de origen brasileño.



La empresa mantiene unidades industriales, oficinas, centros de servicio y distribución de piezas, entre otras actividades, con operaciones en las Américas, África, Asia y Europa.



Es la tercera empresa más grande en la fabricación de aviones comerciales, con 26 fábricas y centros de mantenimiento alrededor del mundo, que abarcan el 29% del mercado aeronáutico comercial del mundo.



Unos 120 operadores, en 70 países, hacen uso de los más de 1.900 aviones comerciales en servicio de Embraer. Sólo en Latinoamérica, al menos 224 aviones de Embraer surcan los cielos de 11 países.



Además de la división comercial, la empresa también cuenta con las divisiones de aviones ejecutivos y militares, con numerosos contratos, tanto en Brasil como en el extranjero.