Los bananeros piden mejorar la calidad y buscar nuevos mercados







20/10/2019 - 05:37:01

Los Tiempos.- La crisis económica en Argentina provoca que la exportación de banana desde Bolivia sea afectada. Los productores ven la necesidad de mejorar la calidad del producto y así buscar alternativas de mercados y recuperar al sector que no repunta en la exportación desde hace más de un año, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).



El representante de Expoban, Javier Gómez, señaló que la situación económica de Argentina está provocando que tengan muy poco movimiento en el mercado. “Eso genera que no se venda el producto que exportamos, porque los pobladores van a priorizar la carne o leche antes que el banano”, aseveró.



A esto se suma que la calidad del producto descendió y la banana del Paraguay mejoró. El plátano boliviano antes era el segundo mejor de Latinoamérica, pero ahora se encuentra entre el tercero y cuarto puesto por debajo de Paraguay, señaló Gómez.



Debido a su calidad, la gente prefiere comprar el banano paraguayo, que además tiene un precio mayor al del boliviano. “Necesitamos mejorar la calidad”, dijo el productor del trópico Erasmo Flores.



Faltan mercados



El 70 por ciento de la exportación de banano es a Argentina. Sin embargo, desde 2017 comenzó un descenso; esa gestión se registró la venta por un valor de 39,3 millones de dólares y en 2018 se registró 33 millones de dólares. Esto representa una reducción del 15 por ciento, según datos del IBCE.



El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott, manifestó que Argentina fue un mercado interesante hace algunos años, pero la crisis que atraviesa genera que se deba buscar otros países para la venta.



Según Gómez, la situación en el mercado boliviano tampoco es la mejor, porque los precios no han repuntado. “Estamos al borde del colapso nervioso de la economía, porque además no estamos recibiendo apoyo del Gobierno”, aseveró.



A esto se suma que es recurrente encontrar banana chilena en los mercados. Las vendedoras indican que existe cierta preferencia por este producto en lugar del consumo de lo nacional. “Bolivia tiene mucho potencial para la producción de banana debido a condiciones de luz solar que tenemos, pero no lo aprovechamos”, aseveró Gómez.



PROPUESTA



Proyectan plan para pedir apoyo



Ante la necesidad de mejorar la calidad del producto, los productores trabajan en un plan para presentar al Gobierno y solicitar apoyo en equipos y también para evitar que las inundaciones generen pérdidas en la cosecha, precisó Gómez.



Bellott indicó que también se incluirá un proyecto de tecnificación de la producción. “Tenemos que empezar a desarrollar estrategias para mejorar la productividad a partir de la incorporación de sistemas tecnológicos que ayuden a incrementar los productos y su calidad. Esto a través de alianzas”, aseveró el presidente de la FEPC.



CONDICIONES



Esperan buen clima para verano



La exportación de banano, en la actualidad ronda los 70 a 100 camiones semanales. Un 30 por ciento menos que la época de verano. Esto se debe a que las condiciones de invierno no permiten tener una fruta de buena calidad.



El normal desarrollo de la planta necesita una temperatura de 26 grados, pero en invierno llega el sur al trópico y baja a 18 grados. Entonces, se ha reducido los volúmenes de la producción, precisó Gómez.



En enero y febrero llegan a exportar hasta 200 camiones, pero bajan los precios.