TSE pide a electores y a organizaciones políticas aceptar el resultado electoral

20/10/2019 - 05:31:34

Página Siete.- Frente a los cuestionamientos, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, afirmó que el Órgano Electoral trabaja con “absoluta transparencia”.



En entrevista con Página Siete, la autoridad electoral solicitó a los votantes y a las organizaciones políticas aceptar los resultados de los comicios generales que arrojará el sistema de cómputo del TSE.



¿Cómo llega el Tribunal Supremo Electoral a estas elecciones?



En la sumatoria total, donde hay siempre positivos y negativos, llegamos en una situación positiva.



¿Positiva, por qué? primero, toda la organización se ha cumplido, los plazos se han cumplido, las actividades se han desarrollado sin sobresaltos.



Se repartieron las maletas electorales, el trabajo de los tribunales electorales ha sido excelente y también hemos tenido un proceso de registro masivo ordenado. Se ha podido observar que no hubo aglomeraciones.



El resultado de este esfuerzo de registro masivo ha sido positivo, con 500 mil personas, la mayoría son jóvenes. También hubo bastantes cambios de domicilio.



En la parte general veo que estamos concluyendo de manera positiva.



¿Estas elecciones son una prueba de fuego para el TSE?



Todos los procesos electorales tienen su complejidad y éste no deja de ser. Pero hasta ahora se está desarrollando con una normalidad, y en mejor expectativa de lo que se esperaba.



Nosotros, a veces, hemos observado mayor conflictividad. Hoy se está concluyendo este proceso con una participación importante de la ciudadanía.



¿Qué fue lo más complicado en este proceso electoral?



El contexto externo. Las críticas, muchas veces infundadas. Se ha generado un ambiente mediático adverso al Órgano Electoral. Hubo renuncias de autoridades, renuncias de funcionarios, se ha retirado a funcionarios. Todo ese conjunto, de alguna manera, ha hecho que alrededor del Órgano Electoral tenga un contexto complicado de manejar.



No obstante, considero que hemos hecho un trabajo adecuado, el Órgano Electoral no ha confrontado en ningún momento, aceptó las críticas. En lo que correspondía hemos hecho ajustes, hemos ido acompañando en cada uno de los procesos con la mayor dedicación y confianza. En general, pienso que estamos venciendo estos escollos.



Hubo una ola de críticas al TSE. ¿Los vocales no pudieron ganarse la confianza del electorado, no lograron mostrar transparencia?



Nosotros tenemos absoluta transparencia. Otra cosa es que quien percibe ese aspecto lo vea bajo una cortina. Ya hay un condicionante principal, que deviene de la Sentencia Constitucional 084 (que habilita a Evo Morales a los comicios), que es legal y está en vigencia.



¿Estas críticas no serán resultado de sus acciones? Por ejemplo, hicieron prevalecer una sentencia constitucional y no el voto del referendo del 21F.



El Tribunal Supremo Electoral no obra de manera discrecional, nosotros cumplimos las normas con referencia a los procesos electorales.



Hay un ordenamiento legal en el país donde establece que la Constitución, las leyes y las sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio.



En este momento está subsistente una disposición constitucional, pero también está subsistente una sentencia constitucional, ambas de cumplimiento obligatorio.



¿Quién debe dirimir? Hoy no creo que sea el TCP. Ellos creen que se ha resuelto, tendrá que ser otra instancia.



Me imagino que las partes interesadas hicieron su representación a las instancias correspondientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tendrá que establecer si lo resuelto en Bolivia está dentro de lo que señala la Convención Americana de Derechos Humanos.



Durante el silencio electoral el candidato y presidente Evo Morales hizo campaña a título de “gestión gubernamental”. ¿Urge cambiar la norma para regular este hecho?



Yo, porque formo parte de una instancia colegiada, no puedo emitir ningún juicio de valor respecto a las acciones de las autoridades hasta que exista una denuncia expresa, un proceso y se determine que ha incurrido en una falta de campaña y de propaganda.



La norma tiene que ser más específica. Se debe avanzar un poco más, hay diferentes formas y estilos de hacer gestión pública. Algo que sí es necesario es establecer mayor rigurosidad a la participación de los candidatos que ejercen función pública.



No hay ni en legislación comparada, que cuando hay reelección, las autoridades tengan que renunciar, pueden continuar en el ejercicio de la función pública. Se debe limitar su participación.



Considero que un término razonable, por lo menos 30 días antes de las elecciones, en los cuales las entregas se tendrán que seguir dando, el país no para por un proceso electoral, pero las apariciones públicas en este tipo de actos deberían de estar limitadas.



Hoy es el día clave. ¿Qué pide a los electores?



Decir que participen intensamente, que vayan y emitan su voto. Hemos tratado de informar al máximo, aunque no es posible llegar a todos los ciudadanos.



Bueno, decir que participen, que ejerciten el control ciudadano, que su expectativa se vea satisfecha y el TSE seguirá trabajando en esa línea.



Tenemos los sistemas que están funcionando, se han hecho todas las pruebas, se hizo una auditoría recurrente que se está llevando adelante. Entonces todos los esfuerzos del Tribunal han sido hechos.



Veremos qué pasa el lunes, martes, en el momento esperado se esté resolviendo, se estén concluyendo los cómputos, y todos los que han participado, ciudadanía, electores y partidos políticos, tengan que aceptar los resultados.



Hablemos del ISO Electoral 54001:2019. ¿En qué está el trámite de la certificación ?



No se han dejado a un lado las tareas de organización interna. La certificación del ISO electoral ha ido en marcha, estamos a puertas de recibir la certificación.



Ya se hizo la auditoría externa, se están concluyendo los informes de parte de la certificadora, a la entidad de la OEA, ese ya es un tema externo a nosotros y si así lo permite Dios, estaremos recibiendo el certificado ISO en noviembre.



¿Este certificado otorga calidad a los procesos electorales o a los procesos administrativos?



La certificación ISO no tiene que ver con la actividad política. La certificación ISO lo que hace es decir que el Órgano Electoral ha sido certificado en los ocho procesos de la norma.



¿Cuáles son los ocho procesos que cita?



Se refiere al registro de los electores, de los candidatos, de los militantes, a la parte logística, la parte jurisdiccional, el trámite y publicación de los resultados, a la resolución de las controversias electorales, y obviamente el tema de la capacitación.



¿Quiénes se han sido sometidos a esta auditoría? Como instancia central el TSE, el Serecí y el Sifde. Como instancias departamentales, los tribunales electorales de Santa Cruz y de Tarija.



Cuando hemos recibido el informe de conclusión de la auditoría, los auditores expresaron su complacencia por los resultados encontrados.



Vamos a ser el segundo país en el mundo y vamos certificar en la norma 54.000.



La OEA, en un informe, establecía que los equipos son obsoletos. ¿Este certificado contempla la renovación de equipos?



Esta no es una auditoría a los equipos, es una auditoría a los procesos. Entonces, la gestión de calidad se basa en procesos.



Ellos dicen: estos son los procesos, están dentro de las normas, se cumple, no se cumple. Si no se cumple, indican no conformidad.



En noviembre convocarán a subnacionales



Antonio Costas, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), anunció que en noviembre lanzarán la convocatoria para los comicios subnacionales, que se perfilan para abril de 2020. Se elegirá a las autoridades departamentales, municipales y regionales.



“Vamos a lanzar la convocatoria en noviembre, hay que hacer todos los preparativos”, informó el vocal Costas, quien agregó que entre los preparativos está redactar normas para regular las elecciones de las gobernaciones que no tienen estatutos.



“Hay que hacer incluso iniciativas legislativas para que se pueda regular la elección de las gobernaciones y asambleas departamentales de aquellos departamentos que no tienen estatutos. Hay que hacerlo por ley”, manifestó Costas.



A diferencia de las elecciones generales, a la que fueron habilitados nueve frentes políticos, en los comicios subnacionales hay más de un centenar de agrupaciones ciudadanas en todo el país.



En La Paz hay 19 organizaciones políticas, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígena originario campesinos habilitados para participar en los comicios subnacionales.